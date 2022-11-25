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ВИДЕО ⟩ Курьер Bolt Food средь бела дня сбил пешехода

Limon.ee
Курьер Bolt Food средь бела дня сбил пешехода
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Фото: Elu24 kollaaž

https://elu24.postimees.ee/7656232/video-toidukuller-vottis-jalakaija-ranga-pauguga-rajalt-mahaВидеорегистратор жителя Таллинна, который ехал на электросамокате, запечатлела поразительную аварию в центре города. На углу здания в центре Таллинна столкнулись пешеход и курьер, развозящий еду.

В редакцию Elu24 прислали видео, снятое в среду днем на перекрестке Нарвского шоссе и улицы Йыэ в Таллинне, где курьер Bolt Food, двигаясь с большой скоростью на велосипеде, совершил наезд на пешехода.

На видеозаписи видно, что столкновение было настолько сильным, что пешеход упал на асфальт, у него из рук вылетел мобильный телефон. Курьер тоже испугался, но поспешил проверить, не пострадал ли пешеход.

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