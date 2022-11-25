ВИДЕО ⟩ Курьер Bolt Food средь бела дня сбил пешехода

В редакцию Elu24 прислали видео, снятое в среду днем на перекрестке Нарвского шоссе и улицы Йыэ в Таллинне, где курьер Bolt Food, двигаясь с большой скоростью на велосипеде, совершил наезд на пешехода.

На видеозаписи видно, что столкновение было настолько сильным, что пешеход упал на асфальт, у него из рук вылетел мобильный телефон. Курьер тоже испугался, но поспешил проверить, не пострадал ли пешеход.