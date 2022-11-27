Следует опасаться всему миру: Ванга рассказала о том, что произойдет 22 декабря 2022

Ванга известна своими предсказаниями, которые всегда сбывались. Именно поэтому ясновидящая была знаменита на весь мир. Чтобы попасть к ней, выстраивались огромные очереди, в том числе и из первых лиц государств.

Роковой датой для жителей планеты станет 22 декабря 2022 года. «Большой брат» придет. Его следует опасаться всему миру, так как эта сила будет сметать со своего пути любого», – сказала ясновидящая.

Многие считают, что под большим братом Ванга имела в виду Россию. Также в предсказаниях усматривают намеки на такие государства как Румыния, Венгрия и Польша, которые «не захотят отдавать то, что им не принадлежит».

Ванга сообщила, что 22 декабря случится некий катаклизм. «На солнышке погреемся, и черной тенью падет Солнце. Ужасающая катастрофа настигнет человечество, лишив жизни многих людей», – таковы были слова предсказательницы.

Неизвестно с чем это будет связано, но «красивая» дата может нести очень тяжелые проблемы и последствия для людей.