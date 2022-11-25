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Бывших путинистов не бывает: латыши ополчились на Хаматову за звание «Актриса года»

Limon.ee
Бывших путинистов не бывает: латыши ополчились на Хаматову за звание «Актриса года»
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Чулпан Хаматова
Чулпан Хаматова Фото: SARAH MEYSSONNIER

Актриса Чулпан Хаматова, эмигрировавшая из России в Латвию после российского вторжения в Украину, получила приз в номинации «Лучшая женская роль» на церемонии «Ночь лицедеев», на которой отмечались достижения в латвийском театре. Церемония прошла в среду, 23 ноября, в Риге.

Чулпан Хаматова стала актрисой года за роль в спектакле Алвиса Херманиса Post Scriptum в Новом Рижском театре, в штат которого она попала весной этого года –после того, как она оставила Россию и переехала в Латвию. Моноспектакль играется на русском языке.

Чулпан Хаматова, принимая награду лично, сказала по-латышски, без подсказки: «Дорогие друзья! Очень рада этой награде. Я говорю большое спасибо режиссеру Алвису Херманису, всему театру, людям, которые со мной работали и, конечно, зрителям. Я очень благодарна Латвии, что могу здесь жить и работать в своей профессии. Мне очень важно, что здесь в Латвии я могу быть на сцене и полноценно работать. Большое-большое спасибо за это! Спасибо!».

Решение объявить Чулпан Хаматову актрисой года понравилось далеко не всем жителям Латвии. Это вызвало огромную критику в соцсетях, пишет Press.lv.

«Такое возможно только в Латвии», – заявил в Твиттере общественный деятель Атис Озо.

«С бывшими путинистами также, как и с бывшими алкоголиками или наркоманами – не бывает бывших, есть только те, кто в данный момент не употребляет, а как долго – зависит от индивидуальности, но статус остается на всю жизнь, и об этом все должны помнить... не бывает бывших!» – написал предприниматель Карлис Кантсонс.

«Я не являюсь театральным экспертом, но не понимаю, почему этой сущности стелют красный ковер в нашей стране? А теперь еще и это. Херманис не хочет на ней женится и подарить латвийское гражданство?», – иронизирует блогер Дайга Рутка.

«Мне больше бы понравилось, если бы мы в Латвии принимали и награждали украинских актрис, а не бывших путинисток», – отметил креативный директор Cehs.lv Том Лусис.

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