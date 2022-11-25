Бывших путинистов не бывает: латыши ополчились на Хаматову за звание «Актриса года»

Чулпан Хаматова стала актрисой года за роль в спектакле Алвиса Херманиса Post Scriptum в Новом Рижском театре, в штат которого она попала весной этого года –после того, как она оставила Россию и переехала в Латвию. Моноспектакль играется на русском языке.

Чулпан Хаматова, принимая награду лично, сказала по-латышски, без подсказки: «Дорогие друзья! Очень рада этой награде. Я говорю большое спасибо режиссеру Алвису Херманису, всему театру, людям, которые со мной работали и, конечно, зрителям. Я очень благодарна Латвии, что могу здесь жить и работать в своей профессии. Мне очень важно, что здесь в Латвии я могу быть на сцене и полноценно работать. Большое-большое спасибо за это! Спасибо!».

Решение объявить Чулпан Хаматову актрисой года понравилось далеко не всем жителям Латвии. Это вызвало огромную критику в соцсетях, пишет Press.lv.

«Такое возможно только в Латвии», – заявил в Твиттере общественный деятель Атис Озо.

Nē, es vnk nevaru. Ukrainu bombardē, cilvēkiem nav elektrības, apkures, ārā ziema, bet Latvijā Hamatovai, nabaga bēglei, kas zaudējusi iepriekš pašas atbalstīto teroristisko dzimteni un fīreru, pasniedz gada labākās aktrises balvu?

Tikmēr kādā LV skolā apceļ ukraiņu bērnus.

Kauns — Jaunais KNAB (@nezobis) November 23, 2022

«С бывшими путинистами также, как и с бывшими алкоголиками или наркоманами – не бывает бывших, есть только те, кто в данный момент не употребляет, а как долго – зависит от индивидуальности, но статус остается на всю жизнь, и об этом все должны помнить... не бывает бывших!» – написал предприниматель Карлис Кантсонс.

«Я не являюсь театральным экспертом, но не понимаю, почему этой сущности стелют красный ковер в нашей стране? А теперь еще и это. Херманис не хочет на ней женится и подарить латвийское гражданство?», – иронизирует блогер Дайга Рутка.