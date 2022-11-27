В холодное время года стоит обращать внимание на безопасность и практичность обуви, пишет MarieClaire.
Выбросить срочно: пять моделей зимней обуви, которая навредит здоровью
В холодный период к выбору обуви нужно подходить особенно тщательно. Она должна быть не только модной и теплой, но еще и удобной. О том, какие модели обуви могут быть опасны для здоровья, рассказывает врач травматолог–ортопед.
На высоком каблуке
Сапоги или ботинки на каблуке не самая подходящая обувь для зимы. Ходить на каблуках, которые выше 4 сантиметров в принципе вредно для здоровья, а в зимний период это может быть еще и травмоопасно.
Дело в том, что из-за высоких каблуков смещается центр тяжести. Зимой поверхность более скользкая и неровная, поэтому риск подвернуть ногу, поскользнуться увеличивается. Каблук при подвороте стопы выступает в роли рычага и сильнее ее заворачивает. Это чревато растяжениями мышц и вывихами. В зимний период в разы увеличивается число пациентов у хирургов и травматологов. Падение на льду может привести к различным травмам от простых ушибов и ссадин, то переломов и сотрясения мозга.
Со скользкой подошвой
При выборе обуви обращайте внимание на состав подошвы. Те, что из полиуретана, становятся «деревянными» даже при плюсовой температура и могут скользит не только на льду, но и на хорошо утоптанном снеге и даже на кафеле в помещениях — до тех пор, пока не оттает. А при температуре ниже -20 есть риски, что она и вовсе потрескается.
Чтобы обувь не скользила, в ее составе должен быть каучук. При выборе зимних ботинок или сапог постарайтесь изучить состав материалов. На холодный период также подойдет подошва из термополиуретана. Кроме материала важен и рельеф подошвы: она не должна быть гладкой и покатой.
С тонкой подошвой
Обувь без супинатора с тонкой подошвой не амортизирует. Это сказывается на костных тканях стопы и может привести к ее распластыванию. Это возможно, если есть предрасположенность и лишний вес. Последствия ношения не амортизирующей обуви приходится лечить хирургическим путем. Кроме того, тонкая подошва не защищает от мороза и слякоти. Есть риск промочить ноги и простудиться.
Из воздухонепроницаемых материалов
Обувь из натуральной кожи пропускает воздух: это создает комфортный микроклимат, правильный температурный режим и не нарушает микрофлору кожи. Синтетические материалы, такие как каучук или полиуретан, такими свойствами не обладают. Для того, чтобы синтетическая обувь «дышала», на ней должны быть вставки из текстиля. Так же воздух может проходить через область шнуровки. Негерметичные материалы создают парниковый эффект, ноги в них потеют, перегреваются или, наоборот, мерзнут. Болоньевые сапоги и «дутики» также не пропускают воздух. Длительное ношение такой обуви отрицательно сказывается на здоровье ног и самочувствии в целом.
Низкая или свободная
Рекомендуется носить обувь с фиксацией голеностопного сустава для профилактики повреждения лодыжек. Высокая обувь препятствует вывихам при подвороте стопы, поэтому кроссовки, полуботинки и любая другая невысокая обувь — не самый лучший выбор на зимний период. Пятка тоже должна хорошо фиксироваться, чтобы нагрузка на голеностопный сустав распределялась должным образом.
Угги и унты, хоть изготовленные из дышащего герметичного материала, стоит носить с осторожностью. Дело в том, что они не фиксируют лодыжку и пятку – нога в них болтается, отчего возникает постоянное мышечное перенапряжение, которое чревато развитием тендинита – воспаления сухожилия. Кроме того, у этой обуви, как правило, тонкая подошва без супинатора. Поэтому угги и унты скорее подойдут на случаи, когда вам нужно долго сидеть или стоять на холоде, но не для ходьбы по зимним дорогам.