Выбросить срочно: пять моделей зимней обуви, которая навредит здоровью

В холодный период к выбору обуви нужно подходить особенно тщательно. Она должна быть не только модной и теплой, но еще и удобной. О том, какие модели обуви могут быть опасны для здоровья, рассказывает врач травматолог–ортопед.

На высоком каблуке

Сапоги или ботинки на каблуке не самая подходящая обувь для зимы. Ходить на каблуках, которые выше 4 сантиметров в принципе вредно для здоровья, а в зимний период это может быть еще и травмоопасно.

Дело в том, что из-за высоких каблуков смещается центр тяжести. Зимой поверхность более скользкая и неровная, поэтому риск подвернуть ногу, поскользнуться увеличивается. Каблук при подвороте стопы выступает в роли рычага и сильнее ее заворачивает. Это чревато растяжениями мышц и вывихами. В зимний период в разы увеличивается число пациентов у хирургов и травматологов. Падение на льду может привести к различным травмам от простых ушибов и ссадин, то переломов и сотрясения мозга.

Со скользкой подошвой

При выборе обуви обращайте внимание на состав подошвы. Те, что из полиуретана, становятся «деревянными» даже при плюсовой температура и могут скользит не только на льду, но и на хорошо утоптанном снеге и даже на кафеле в помещениях — до тех пор, пока не оттает. А при температуре ниже -20 есть риски, что она и вовсе потрескается.