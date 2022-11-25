Никита Ефремов впервые рассказал о борьбе с зависимостью: долго употреблял

«Не скрываю, что у меня есть зависимость. Долго употреблял алкоголь в чрезмерном количестве. Когда я осознал наличие этой проблемы и признался в этом прежде всего самому себе, то бороться с недугом стало проще. К сожалению, алкоголизм в России – большая беда, и о ней надо говорить открыто», – сказал актер в интервью «7 Дней».

Ранее о зависимости Ефремов говорил лишь однажды – в интервью Ксении Собчак в январе 2021 года, не делая акцент на борьбе с этим, скорее, говорил о наличии проблемы: «Ужас этой болезни был в том, что никто не знает, как ты на самом деле пытался не делать этого. Были и наркотики. В какой-то момент уже неважно, ты просто хочешь, чтобы тебе стало нормально. У меня было ощущение, что это моя проблема, с которой я должен справиться сам. Но дело в том, что это гораздо более сильное зло, чем я, что мне здесь необходима помощь… Когда я первый раз попробовал (это было в детском лагере), это было под влиянием некой романтизации, что я сейчас со взрослыми ребятами буду классно развлекаться».