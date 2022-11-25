ВИДЕО ⟩ Заплати или иди пешком: открыто судебное разбирательство в отношении водителя, спровоцировавшего страшное ДТП в Тарту

На прошлой неделе в группе Facebook Märgatud: Tartus появилось шокирующее видео, на котором молодая женщина переходит дорогу, и в тот же момент мимо нее на большой скорости проезжает автомобиль.

«Если бы это была, например, мать с двумя детьми, она бы не успела отпрыгнуть с дороги», – написал один из комментаторов под постом. Среди прочих, пост прокомментировала и пострадавшая молодая женщина из видео, которая практически выпрыгнула из-под автомобиля.