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ВИДЕО ⟩ Заплати или иди пешком: открыто судебное разбирательство в отношении водителя, спровоцировавшего страшное ДТП в Тарту

Кетлин Крузе Крислин Метсанурм
Заплати или иди пешком: открыто судебное разбирательство в отношении водителя, спровоцировавшего страшное ДТП в Тарту
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Водитель не уступил дорогу девушке на пешеходном переходе.
Водитель не уступил дорогу девушке на пешеходном переходе. Фото: Pilt videost

На прошлой неделе в Тарту автомобиль промчался по пешеходному переходу с такой скоростью, что переходившая дорогу девушка могла быть сбита насмерть. Невыполнение требования уступить дорогу пешеходу может дорого обойтись водителю.

На прошлой неделе в группе Facebook Märgatud: Tartus появилось шокирующее видео, на котором молодая женщина переходит дорогу, и в тот же момент мимо нее на большой скорости проезжает автомобиль.

«Если бы это была, например, мать с двумя детьми, она бы не успела отпрыгнуть с дороги», – написал один из комментаторов под постом. Среди прочих, пост прокомментировала и пострадавшая молодая женщина из видео, которая практически выпрыгнула из-под автомобиля.

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