На прошлой неделе в Тарту автомобиль промчался по пешеходному переходу с такой скоростью, что переходившая дорогу девушка могла быть сбита насмерть. Невыполнение требования уступить дорогу пешеходу может дорого обойтись водителю.
Для подписчиков
ВИДЕО ⟩ Заплати или иди пешком: открыто судебное разбирательство в отношении водителя, спровоцировавшего страшное ДТП в Тарту
Заплати или иди пешком: открыто судебное разбирательство в отношении водителя, спровоцировавшего страшное ДТП в Тарту
На прошлой неделе в группе Facebook Märgatud: Tartus появилось шокирующее видео, на котором молодая женщина переходит дорогу, и в тот же момент мимо нее на большой скорости проезжает автомобиль.
Ключевые слова