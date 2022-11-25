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СКОЛЬКО ИХ? ⟩ Что известно об усыновленном американцами мальчике, который может быть братом Водяновой

Limon.ee
Что известно об усыновленном американцами мальчике, который может быть братом Водяновой
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Наталья Водянова
Наталья Водянова Фото: J.m. Haedrich/sipa

История с чудом нашедшейся в США сестрой (или дочкой?) Натальи Водяновой обрастает подробностями. Как оказалось, у Маши-Дженнифер есть брат. Теперь в Сети гадают, кем Итон приходится супермодели, пишет Лайф.

Наталья Водянова, которая спустя годы разлуки встретилась с сестрой, удочерённой американцами, может утаивать от поклонников важные детали трогательной истории. Так считает блогер Диана – ведущая популярного ютуб-канала Diana Spletni Live. На днях выяснилось, что вместе с Машей-Дженнифер граждане США забрали из России мальчика, которого назвали Итон.

«У Дженни любящие родители, которые вырастили ее и брата: семья усыновила в России не только ее, но и новорожденного мальчика, дети-сверстники росли вместе и сейчас очень дружны. Они и в Париж к Наташе приезжали вдвоем. А вот с американскими родителями Дженни мне еще встретиться не довелось. В их доме в Северной Каролине пока побывала только Наташа», – рассказала мать Водяновой Лариса Кусакина в интервью журналу «Антенна-Телесемь».

Изначально американская семья собиралась усыновить только мальчика, но забрала из детского дома еще и девочку. «Есть одна тайна. Почему, приехав за мальчиком, удочерили и девочку. По закону международного усыновления брата и сестру разлучать нельзя. Их надо адоптировать/усыновлять вдвоём. Теперь вопрос! У Водяновых были двойняшки и это дети Натальи или ее матери?» – рассуждает ютубер.

Семья Бернс на запросы журналистов прояснить ситуацию пока не ответила. Между тем были опубликованы фото Итона Бернса и первой любви Водяновой Сергея Сазанова. Внешнее сходство «брата-сына» супермодели и ее экс-возлюбленного глупо отрицать.

Напомним, Водянова удивила поклонников, рассказав о встрече с сестрой, которую в начале нулевых удочерила пара из американского штата Северная Каролина. История, которую российская супермодель поведала Vogue, достойна программы «Жди меня». Или даже отдельной экранизации. Позднее появились домыслы, что Маша-Дженнифер может быть дочкой Натальи от известного фотографа.

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