СКОЛЬКО ИХ? ⟩ Что известно об усыновленном американцами мальчике, который может быть братом Водяновой

Наталья Водянова, которая спустя годы разлуки встретилась с сестрой, удочерённой американцами, может утаивать от поклонников важные детали трогательной истории. Так считает блогер Диана – ведущая популярного ютуб-канала Diana Spletni Live. На днях выяснилось, что вместе с Машей-Дженнифер граждане США забрали из России мальчика, которого назвали Итон.

«У Дженни любящие родители, которые вырастили ее и брата: семья усыновила в России не только ее, но и новорожденного мальчика, дети-сверстники росли вместе и сейчас очень дружны. Они и в Париж к Наташе приезжали вдвоем. А вот с американскими родителями Дженни мне еще встретиться не довелось. В их доме в Северной Каролине пока побывала только Наташа», – рассказала мать Водяновой Лариса Кусакина в интервью журналу «Антенна-Телесемь».

Изначально американская семья собиралась усыновить только мальчика, но забрала из детского дома еще и девочку. «Есть одна тайна. Почему, приехав за мальчиком, удочерили и девочку. По закону международного усыновления брата и сестру разлучать нельзя. Их надо адоптировать/усыновлять вдвоём. Теперь вопрос! У Водяновых были двойняшки и это дети Натальи или ее матери?» – рассуждает ютубер.

Семья Бернс на запросы журналистов прояснить ситуацию пока не ответила. Между тем были опубликованы фото Итона Бернса и первой любви Водяновой Сергея Сазанова. Внешнее сходство «брата-сына» супермодели и ее экс-возлюбленного глупо отрицать.