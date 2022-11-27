Узнайте, что приготовила вам судьба в первом зимнем месяце 2022 года.
Гороскоп на декабрь 2022 для знаков Зодиака: кого ждет рост доходов, а кого – подарок судьбы
Последний месяц 2022 года пройдет очень спокойно. Не стоит отступать от намеченных планов, действуйте в соответствии с обстоятельствами. Враги станут друзьями, а то, что раньше было важно, потеряет смысл.
Будьте сильны духом и откажитесь от рискованных поступков. Во второй половине месяца ожидаются духовные перемены. Не нужно бояться активничать, но и переутомляться нежелательно.
Советы и подсказки для каждого знака Зодиака подготовила астролог и эксперт по астропсихологии Лилия Бордовских. Прогноз WDay.ru поможет узнать, какие изменения ждут вас в наступающем месяце.
В первой половине месяца Овнам удастся уладить все конфликты и неприятные ситуации. Звезды гарантируют благополучный результат при поиске себя и своего предназначения. Беритесь за дела с особой осторожностью, внимательность не помешает при работе с документами.
Не упускайте возможности побыть в узком семейном кругу. Насчет здоровья можете не беспокоиться, а вот за питанием последить придется: переедание способно привести к проблемам с печенью.
В любовной сфере новых знакомств не предвидится, плывите по течению и наслаждайтесь беззаботным временем. В финансовой сфере старайтесь выполнять запланированные задачи, есть шанс увеличить свой доход и подняться по карьерной лестнице.
Начало месяца будет не самым благоприятным для Тельцов. С 5 по 11 декабря ожидаются небольшие трудности в финансовой сфере, а также в общении с людьми. В борьбе за справедливость старайтесь не переусердствовать: велики риски испортить отношения с коллегами и начальством.
Контролируйте свои траты, есть риск потратить слишком большую сумму. Во второй половине месяца можно планировать совместные путешествия с друзьями и близкими. Вы обретете спокойствие и наберетесь сил.
В любовной сфере отношения с вашей второй половинкой могут быть напряженными, совместный отдых поможет наладить ситуацию. Старайтесь следить за своим здоровьем и укреплять иммунитет.
Для Близнецов декабрь будет самым активным месяцем года. В начале месяца воздержитесь от конфликтов. Ссоры с коллегами могут привести к необратимым последствиям.
Во второй половине месяца ожидаются приятные перемены. Однако в любовной сфере могут быть разногласия с любимым человеком. Старайтесь проводить больше времени вместе. Не бойтесь делать первые шаги, даже если виноваты не вы.
В финансовой сфере не стоит давать и брать деньги в долг. Следует следить за здоровьем, особенно за своим эмоциональным состоянием. Берегите нервы и старайтесь не принимать все близко к сердцу.
Декабрь будет не самым удачным месяцем для Раков. В первой половине декабря придется выполнять работу за других. Вы будете чувствовать себя несвободно, и ваше эмоциональное состояние ухудшится. Отношения с близкими будут складываться не лучшим образом.
Во второй половине месяца взаимоотношения с людьми начнут улучшаться. Самое время проявить свои таланты и заняться любимым делом. Также можно запланировать путешествие, которое приведет ваше состояние в норму.
В финансовой сфере повышение доходов не ожидается. Подготовьтесь к внезапным проверкам. В любовной сфере могут вскрыться неприятные моменты из прошлого. Не лучшее время для новых знакомств, сосредоточьтесь на урегулировании рабочих вопросов.
Декабрь — самый удачный месяц для Львов, вы легко справитесь с трудностями и проявите активность в задуманных делах. Уверенность в себе поможет вам решить любые задачи.
В начале месяца отношения с людьми могут не заладиться. Деловые встречи стоит перенести на вторую половину месяца. Следите за финансами, излишняя расточительность может привести к серьезным проблемам. Во второй половине месяца ожидается очень выгодное предложение о сотрудничестве, которое не стоит пропускать.
В любовной сфере начнется непростой период в отношениях, результат будет зависеть от вашего желания их сохранить. Старайтесь трезво оценивать ситуацию и не отступать от намеченных целей.
Для Дев декабрь станет благоприятным месяцем. В первой его половине вы будете размышлять о будущем и строить планы, поэтому полезно побыть наедине с собой. Ожидается переезд или ремонт. Будьте внимательны на дороге и при общении с друзьями и близкими. Есть риск потратить большую сумму на бытовые расходы.
Во второй половине месяца вы сможете найти оригинальные решения для текущих проблем. Также наладится эмоциональное состояние и отношения с людьми.
В любовной сфере лучшее время для укрепления отношений с вашей второй половинкой и детьми. В финансовой сфере отложите проекты на следующий год. Не забывайте следить за здоровьем, найдите источник хорошего настроения.
Для Весов декабрь окажется самым продуктивным и положительным месяцем. Вы обретете поддержку и сможете справиться с любыми трудностями. Старайтесь сохранять спокойные отношения с друзьями, близкими и коллегами.
Вы будете недовольны своими результатами в работе, но расстраиваться не стоит. Во второй половине месяца финансовая ситуация улучшится, а доходы вырастут. Ожидаются переезды, мероприятия и приятные события. Удачное время для занятия любимым делом и создания домашнего уюта.
В любовной сфере вероятные небольшие проблемы с любимым человеком . Могут всплыть неприятные моменты из прошлого. Будьте предельно внимательны за рулем и не планируйте дальние поездки.
Скорпионы в декабре будут чувствовать упадок сил и эмоциональное истощение. У вас пропадет былой интерес к любимым делам. Вероятны финансовые проблемы, старайтесь не тратиться на ненужное. Отношения с коллегами могут разладиться.
Близкие нуждаются в вашей поддержке, и вы будете словно разрываться, чтобы угодить каждому. Главное, сами заручитесь поддержкой и постарайтесь сохранить контроль над текущей ситуацией.
Во второй половине месяца вы сможете справиться с любыми трудностями. Поступит выгодное предложение о работе, отказываться от которого не стоит. Лучшее время для проведения деловых встреч и путешествий. Посещайте развлекательные мероприятия. Следите за своим здоровьем, есть риск обострения хронических заболеваний.
Декабрь принесет немало трудностей в жизнь Стрельцов, но расстраиваться не стоит. Любые трудности будут вам под силу. В первой половине месяца не стоит планировать деловые встречи и дальние поездки, а также заключать сделки и подписывать договоры. Не бойтесь пробовать себя в новых профессиональных направлениях.
Во второй половине месяца вы сможете заручиться поддержкой близких и не будете бояться любых трудностей. Старайтесь сохранять спокойствие и лишний раз не нервничать.
В любовной сфере бытовые проблемы могут поссорить вас с любимым человеком, но вы легко найдете пути решения. В финансовой сфере стоит распределить свой бюджет и стараться не тратиться на пустяки. Следите за органами ЖКТ.
Первая половина месяца будет непростой для Козерогов. Обстоятельства словно препятствуют реализации ваших планов, а отношения с близкими терпят разлад. Родные люди могут бить по самому больному.
Также придется разгребать проблемы из-за неверных решений. Переосмыслив сделанное, вы найдете ответы на волнующие вас вопросы. Козерогам-родителям стоит пристально следить за своими детьми.
Во второй половине месяца вам стоит проявлять себя, есть шанс быть замеченными и получить выгодное предложение о работе. В любовной сфере воздержитесь от интриг, неприятное прошлое может напомнить о себе. В финансовой сфере стоит затянуть пояса и следить за своими тратами. Также соблюдайте режим сна и будьте внимательны за рулем.
Декабрь принесет в жизнь Водолеев немало перспектив. Беритесь за любые возможности, которые предоставляет вам судьба. Ваш позитивный настрой и трудолюбивый характер помогут справиться с любыми трудностями.
В первой половине месяца в отношениях с друзьями и близкими могут быть разногласия. Во второй половине месяца вас будут посещать идеи, и следует немедленно браться за их исполнение. Вы сможете найти достойных деловых партнеров и вместе реализовывать задуманное. Также будет немаловажна поддержка друзей и близких.
В любовной сфере отношения с любимыми выйдут на новый уровень. Старайтесь избегать ссор и недопониманий, иначе конфликт может затянуться на долгое время. Больше отдыхайте и уделяйте время себе.
В начале декабря Рыбам придется решать накопившиеся проблемы. Напряженные отношения с друзьями и близкими принесут немало тревожности в вашу жизнь. Старайтесь сохранять позитивный настрой и не отказываться от новых знакомств. Из-за своей неуверенности вы можете многое упустить.
Стоит быть предельно внимательным к финансам и не тратиться на ненужное. Во второй половине месяца ожидаются деловые встречи и выгодные предложения. Также вероятно знакомство, которое изменит вашу жизнь.
Вы сможете проявить себя с лучшей стороны. Можно планировать путешествие. В любовной сфере изменения будут зависеть только от вас. Расслабьтесь и плывите по течению, звезды подскажут верное решение. Меньше времени проводите на холоде и не нервничайте по пустякам.