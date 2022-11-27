Гороскоп на декабрь 2022 для знаков Зодиака: кого ждет рост доходов, а кого – подарок судьбы

Контролируйте свои траты, есть риск потратить слишком большую сумму. Во второй половине месяца можно планировать совместные путешествия с друзьями и близкими. Вы обретете спокойствие и наберетесь сил.

В любовной сфере отношения с вашей второй половинкой могут быть напряженными, совместный отдых поможет наладить ситуацию. Старайтесь следить за своим здоровьем и укреплять иммунитет.

Для Близнецов декабрь будет самым активным месяцем года. В начале месяца воздержитесь от конфликтов. Ссоры с коллегами могут привести к необратимым последствиям.

Во второй половине месяца ожидаются приятные перемены. Однако в любовной сфере могут быть разногласия с любимым человеком. Старайтесь проводить больше времени вместе. Не бойтесь делать первые шаги, даже если виноваты не вы.

В финансовой сфере не стоит давать и брать деньги в долг. Следует следить за здоровьем, особенно за своим эмоциональным состоянием. Берегите нервы и старайтесь не принимать все близко к сердцу.

Декабрь будет не самым удачным месяцем для Раков. В первой половине декабря придется выполнять работу за других. Вы будете чувствовать себя несвободно, и ваше эмоциональное состояние ухудшится. Отношения с близкими будут складываться не лучшим образом.

Во второй половине месяца взаимоотношения с людьми начнут улучшаться. Самое время проявить свои таланты и заняться любимым делом. Также можно запланировать путешествие, которое приведет ваше состояние в норму.