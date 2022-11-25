Бренд Balenciaga, креативным директором которого является Демна Гвасалия, оказался в центре крупного скандала из-за новой детской кампании, пишет spletnik.ru.
СКАНДАЛ! ⟩ Демна Гвасалия извинился после обвинений в пропаганде педофилии в рекламе Balenciaga
Марку обвинили в сексуализации детей и даже оправдании детского порно и педофилии. Причиной послужили фотографии, на которых дети позируют с плюшевыми мишками, облаченными в ремни в стиле БДСМ-нарядов (на самом деле это сумки из новой весенне-летней коллекции марки). Кроме того, на одном из кадров с предметной раскладкой новых товаров внимательные подписчики разглядели реквизит в виде заключения Верховного суда по делу о детской порнографии.
После этого бренд стали резко критиковать в твиттере, отмечая, что его стремление к хайпу зашло слишком далеко. Критике подвергся и фотограф кампании Габриэле Галимберти, который ранее снял целую серию портретов детей в их детских комнатах (фото для Balenciaga во многом повторяли стилистику этого фотопроекта).
the brand "Balenciaga" just did a uh..... interesting... photoshoot for their new products recently which included a very purposely poorly hidden court document about 'virtual child porn'— shoe (@shoe0nhead) November 21, 2022
normal stuff pic.twitter.com/zjMN5WhZ0s
«Бренд Balenciaga устроил интересную фотосессию для своих новых товаров, которая включала намеренно плохо спрятанный судебный документ о виртуальном детском порно», – написал пользователь твиттера @shoeOnhead.
Марка удалила все снимки кампании и даже на какое-то время закрыла детский раздел на сайте. Затем в Инстаграме бренда появились извинения — правда, опубликовали их в сторис, а не обычным постом. В Balenciaga признали, что использование провокационных сумок бренда в виде плюшевых мишек в детской кампании было неуместным. Пост с извинениями появился и в официальном аккаунте Демны Гвасалии. Дизайнер заявил, что он и бренд резко осуждают насилие над детьми.
Гвасалия также отметил, что серьезно относится к ситуации и в бренде собираются провести расследование и установить виновных в создании такого сет-дизайна.
Однако скандал на этом не закончился, ведь на фотографии из другой недавней кампании марки с Изабель Юппер пользователи Сети обнаружили еще одну подозрительную деталь. На столе на заднем плане можно увидеть книгу Михаэля Борреманса – современного художника, пишущего картины в своеобразном жанре на стыке стилистики живописи XVIII—XIX веков и сюрреализма. На некоторых его картинах изображены обнаженные дети, так что в контексте скандала появление такой детали показалось многим двусмысленным. В телеграм-канале That's Haute также заметили, что популярный Инстаграм-аккаунт @diet_prada, который обычно обращает внимание на все скандалы в мире моды, не написал о ситуации в Balenciaga. Подписчики @diet_prada уже обвиняют админов аккаунта в лицемерии и намеренном замалчивании скандала, чтобы не вредить имиджу любимого модниками бренда.
Balenciaga входит в модный холдинг Kering и является одним из самых прибыльных брендов в конгломерате. В настоящее время Kering находится в центре внимания еще и по другому поводу. Издание WWD со ссылкой на свои источники сообщило, что креативный директор Gucci Алессандро Микеле покинет свой пост в самое ближайшее время.
Демна Гвасалия недавно дал большое интервью NYT Style Magazine, где заявил, что его угрожают убить в родной Грузии из-за того, что он гей.