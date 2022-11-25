СКАНДАЛ! ⟩ Демна Гвасалия извинился после обвинений в пропаганде педофилии в рекламе Balenciaga

Однако скандал на этом не закончился, ведь на фотографии из другой недавней кампании марки с Изабель Юппер пользователи Сети обнаружили еще одну подозрительную деталь. На столе на заднем плане можно увидеть книгу Михаэля Борреманса – современного художника, пишущего картины в своеобразном жанре на стыке стилистики живописи XVIII—XIX веков и сюрреализма. На некоторых его картинах изображены обнаженные дети, так что в контексте скандала появление такой детали показалось многим двусмысленным. В телеграм-канале That's Haute также заметили, что популярный Инстаграм-аккаунт @diet_prada, который обычно обращает внимание на все скандалы в мире моды, не написал о ситуации в Balenciaga. Подписчики @diet_prada уже обвиняют админов аккаунта в лицемерии и намеренном замалчивании скандала, чтобы не вредить имиджу любимого модниками бренда.