Вы это делаете правильно? Почему нельзя пить много воды

Все мы знаем, почему нужно пить воду. Она помогает доставлять в клетки питательные вещества, выводить токсины и шлаки, нормализовать работу гормонов. Но мало кто догадывается, как пить воду. Ведь если это делать неправильно, можно получить совсем не тот результат, которого вы ожидали. И вот какие признаки помогут вам понять, пьете ли вы воду правильно.

Бесцветная моча

Если у вас темно-желтая моча, это указывает на обезвоживание организма. Именно такую ​​можно увидеть с утра, ведь вы всю ночь не употребляли никакой жидкости. Но если моча слишком прозрачна, это означает, что вы потребляете избыточное количество воды. Врачи рекомендуют пытаться добиться светло-желтого цвета мочи, который считается признаком здорового организма.

Частая тошнота и головные боли

Если у вас слишком часто болит голова, одной из причин может быть низкий уровень натрия в организме. Когда пить много воды, жидкость вымывает полезные вещества и минералы. Низкий уровень натрия приводит к набуханию клеток мозга, которые начинают давить на череп.

Вы пьете воду, даже когда вам не хочется

Если вы перед утренней пробежкой решаете выпить несколько стаканов воды, чтобы после тренировок ваш организм смог восстановить водно-солевой баланс, то потом просто не можете понять, хочет ли тело жидкости или нет. Это приводит к неконтролируемому потреблению. Лучше всего пить воду именно тогда, когда вам действительно хочется.

Отеки

Если на вашем теле появляются отеки, то это указывает на дисбаланс электролитов, который появляется, если пить много воды. Особенно сильно отеки заметны на лице, шее, ногах. Попытайтесь уменьшить количество жидкости, которую вы потребляете в течение дня, и взглянуть на результат. Если отеки все равно появляются, следует обратиться к врачу.

Почему нельзя пить много воды

С чрезмерным употреблением жидкости из тела начинает выводиться больше соли. От этого больше всего страдает кожа рук и лица, тускнеют и выпадают волосы. Если вы приучили себя пить много воды, то в холодную погоду желудочный сок станет менее концентрированным. Так создается питательная среда для микробов, попадающих в организм вместе с едой. Если пить воду неправильно, ткани почек и печени будут отекать и хуже функционировать.

Сколько воды нужно пить, чтобы не навредить себе

Единой нормы для всех не существует, поэтому количество воды, которую можно пить, всегда будет индивидуальным. Здесь нужно учитывать разные факторы: возраст, пол, уровень физической подготовки, активность, температуру воздуха, погодные условия. Поэтому врачи и диетологи советуют запомнить одно простое правило: пить воду только тогда, когда вы испытываете жажду.

Примерной нормой для взрослого человека считается 4% от общей массы тела. То есть, если ваш вес 70 кг, нужно в день выпивать около 2,8 литров воды. Но следует понимать, что сюда входит не только вода, но и фрукты, супы, овощи.