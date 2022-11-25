Американская певица и актриса Зендая 23 ноября обнародовала в Инстаграме портретное фото, на котором запечатлена в пустыне.
Как мираж: фото Зендаи в пустыне собрало более десяти миллионов лайков менее за сутки
Как мираж: фото Зендаи в пустыне собрало более десяти миллионов лайков менее за сутки
Знаменитость позирует в кадре с развевающимися на ветру волосами в коротком кардигане, оголяющем живот. Менее чем за сутки фото Зендаи собрало более 10 миллионов лайков. «Прямо как мираж», – отреагировали в Сети.
Зендая родилась в США в 1996 году. Известность актрисе принесла роль Мишель «Эм-Джей» Джонс-Уотсон в фильмах о «Человеке-пауке».
Актриса состоит в отношениях с британским актером Томом Холландом, исполнителем главной роли в фильме о «Человеке-пауке», пишет gordonua.com.
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