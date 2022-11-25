Сб, 26.11.2022
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

Как мираж: фото Зендаи в пустыне собрало более десяти миллионов лайков менее за сутки

Limon.ee
Как мираж: фото Зендаи в пустыне собрало более десяти миллионов лайков менее за сутки
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Зендая
Зендая Фото: Paolo Cotello/IS/MPI/Capital Pic Paolo Cotello/IS/MPI/Capital Pictures

Американская певица и актриса Зендая 23 ноября обнародовала в Инстаграме портретное фото, на котором запечатлена в пустыне.

Знаменитость позирует в кадре с развевающимися на ветру волосами в коротком кардигане, оголяющем живот. Менее чем за сутки фото Зендаи собрало более 10 миллионов лайков. «Прямо как мираж», – отреагировали в Сети.

Зендая родилась в США в 1996 году. Известность актрисе принесла роль Мишель «Эм-Джей» Джонс-Уотсон в фильмах о «Человеке-пауке».

Актриса состоит в отношениях с британским актером Томом Холландом, исполнителем главной роли в фильме о «Человеке-пауке», пишет gordonua.com.

Ключевые слова
Наверх