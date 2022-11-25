МИЛЫЕ СНИМКИ ⟩ Известная эстонская певица наслаждается жизнью с новорожденной дочкой

«Вот так проходят мои дни», – пишет Хелен Рандметс, которая недавно стала мамой в четвертый раз. Она опубликовала милые фотографии со своей малышкой-дочкой.

«Именно так она и выскочила!» – подписала Хелен этот снимок. Рандметс – участница бывшей группы Nexus, и теперь ее социальные соцсети заподнены снимками крошечных ножек маленькой девочки.

Певица рассказала Elu24, что роды прошли очень быстро и хорошо. «Девочка появилась на этот свет очень быстро. Первые несколько дней прошли спокойно, мы приспособились. Я много сплю, чтобы восстановиься», – пишет Хелен.

Она объявила о беременности в июне этого года. «Номер 4», – так коротко и скромно подписала она пост в Инстаграме.

«Я очень хотела девочку, – рассказывала Хелен порталу Postimees Naine. – Я девять лет мечтала о дочке. И решила попробовать: вдруг на этот раз получится». И получилось.