Глухой молодой человек из Тартумаа: думал, что в этой стране я никому не нужен

Живущий в Тартумаа Янар – молодой человек с золотыми руками, которого жизнь не очень-то баловала. Он глух с рождения и не имеет надежды когда-либо услышать. «Он переживает, думает, что у него нет будущего, потому что он не может делать все, что хотел бы делать», – рассказала в передаче «По зову сердца» его мать Мари.

По словам матери, после рождения не было никаких признаков того, что ее сын не сможет слышать. «В то время в роддоме не делали таких анализов, как сейчас. Я даже не думала, что он не слышит, он реагировал на голос, я думала, что все нормально», – говорит Мари.