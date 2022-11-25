«Люди боятся меня или думают, что я не справлюсь с работой. Они не утруждают себя тем, чтобы привыкнуть ко мне и общаться со мной», - говорит Янар из Тартумаа. К сожалению, жизнь поставила на его пути множество препятствий, пишет Elu24.
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Глухой молодой человек из Тартумаа: думал, что в этой стране я никому не нужен
Глухой молодой человек из Тартумаа: думал, что в этой стране я никому не нужен
Живущий в Тартумаа Янар – молодой человек с золотыми руками, которого жизнь не очень-то баловала. Он глух с рождения и не имеет надежды когда-либо услышать. «Он переживает, думает, что у него нет будущего, потому что он не может делать все, что хотел бы делать», – рассказала в передаче «По зову сердца» его мать Мари.
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