УХ ТЫ! ⟩ Фото обнаженной Лядовой со съемок нового сериала слили в Сеть

Недавно вышел в прокат сериал с провокационным названием «Что делать женщине, если у нее два любовника, а выбрать надо одного» по прозе Александра Цыпкина.

Как следует из названия, в роли «альфа» выступает женщина, подчиняющая себе мужской мир. В необычной для себя роли зритель видит несравненную актрису Елену Лядову.

Героиня Елены – уверенная взрослая женщина, которая живет как хочет и ни у кого не спрашивает ни совета, ни разрешения. Лядова играет дорогую столичную штучку. По сюжету адвокат зарабатывает столько, что не нуждается в сильном мужском плече, а требует от партнера только секса. Сериал изобилует откровенными сценами, но 41-летняя артистка и здесь не подкачала, показав прекрасную форму.

ТГ канал «Немалахов» опубликовал подборку пикантных кадров, позволяющих оценить безупречное тело Лядовой.