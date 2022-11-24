Литва внесла украинскую певицу Светлану Лободу в список нежелательных в стране лиц. Об этом заявила журналистам 24 ноября пресс-секретарь министра иностранных дел Литвы Паулина Левицкайте, сообщают Известия.
Литва включила певицу Лободу в список нежелательных лиц
Литва включила певицу Лободу в список нежелательных лиц
«После консультации с нашими украинскими партнерами мы добавляем певицу в список персон нон грата», – сказала она журналистам.
У Лободы до конца года в Литве должно было пройти четыре концерта.
Министр культуры Литвы Симонас Кайрис отметил, что Лобода сейчас проживает в Латвии. Она, по его словам, представляет угрозу для Литвы «с учетом ее прежней позиции в отношении России».
В частности, он упомянул, что Лобода давала концерты в Крыму и выступала на концерте в День Победы 9 мая.