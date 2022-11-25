Какая часть курицы самая вредная и почему ее ни в коем случае нельзя есть

Куриное мясо очень популярно, его любят как последователи здорового образа жизни, так и любители фастфуда. Стоит курятина дешевле, чем свинина или говядина, поэтому готовят из нее самые самые разнообразные блюда практически в каждой семье. Главред разобрался, какая часть курицы самая вредная и самая полезная, а какая – ядовитая.

Куриное мясо содержит много витаминов и микроэлементов. В 100 г курятины - всего 110 калорий, поэтому ее можно считать диетическим мясом. Белое мясо, то есть грудинка, считается самой полезной частью курицы. В ней меньше всего холестерина и жира. Грудинку очень часто употребляют те, кто хочет похудеть.

Какая часть курицы самая вредная

Самой вредной частью курицы считается куриная кожа, так как в ней нет никаких витаминов, и она содержит высокий уровень холестерина и жира. Еще одна опасность куриной кожи в том, что в ней могут быть остатки хлора, которые используются для придания несвежим тушкам товарного вида. Таким образом, лучше употреблять любую часть курицы только после того, как с нее будет снята кожа.

Не самая полезная часть курицы – крылья. Так как по сути они состоят только из кожи и частей, то в них нет витаминов и полезных элементов. Кроме того, при приготовлении блюда используется больше количество масел, приправ и жиров. Они ускорят процессы старения в организме.