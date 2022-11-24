Коммуникационное агентство FROG-MEDIA пятый год подряд представляет одно из знаковых событий Таллинна – Юбилейную Европейскую Церемонию награждения лучших компаний и персон в 15 сегментах бизнеса – Top brands & persons THE BEST.
ЛУЧШИЕ БРЕНДЫ И ЛЮДИ ГОДА! ⟩ В Таллинне вновь назовут самых достойных и предприимчивых представителей бизнеса
25 ноября на одной из лучших площадок Таллинна – в легендарном отеле Radisson Blu Hotel Olümpia соберутся лучшие из достойных в 15 сегментах бизнеса из стран Балтии и Скандинавии для того, чтобы чествовать победителей. Помимо награждения победителей 2022 года, в этот раз будут вручены памятные Юбилейные статуэтки лауреатам прошедших 4 лет.
European Award Top brands & persons THE BEST – это ежегодное определение лидеров в разных сферах бизнеса, это по-настоящему уникальное мероприятие, аналогов, которого нет во всей Балтии и Скандинавии. Победителей выбирают эксперты. Премии после голосования и тщательного изучения официальных страниц в социальных сетях, рекомендаций и отзывов, заслуженных достижений.
Этот год стал исключением благодаря юбилею. Голосования не проводилось, экспертов не было.
«В этом году мы награждаем всех тех претендентов, кто подавал заявки ранее и не мог набрать нужное количество баллов, а также тех, кого нам рекомендовали наши уважаемые лауреаты прошлых лет!» – говорят организаторы премии.
Мероприятие носит закрытый характер. Вход только по пригласительным.