Вокруг популярного онлайн-магазина вот-вот разразится крупный скандал! Оказывается, товары Shein наносят прямой вред окружающей среде и здоровью покупателей, пишет super.ru.
В одежде Shein обнаружили опасные для здоровья вещества
В одежде Shein обнаружили опасные для здоровья вещества
Об этом сообщает экологическая организация Greenpeace после исследования 42 предметов, купленных на сайте магазина в разных странах.
В независимой лаборатории Бременского экологического института был проведен химический анализ разных типов вещей с Shein: обуви и одежды для мужчин, женщин и детей. Результаты оказались неутешительными: опасные химические вещества были обнаружены в 15% продуктов бренда. Таким образом, онлайн-магазин грубо нарушает нормативные ограничения ЕС.
В отчете Greenpeace приведен комментарий эксперта: «Результаты исследования показывают, что использование опасных химических веществ лежит в основе сверхбыстрой бизнес-модели Shein, которая совершенно не учитывает перспективы в будущем».