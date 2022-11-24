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В одежде Shein обнаружили опасные для здоровья вещества

Limon.ee
В одежде Shein обнаружили опасные для здоровья вещества
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Одежда. Иллюстративное фото
Одежда. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

Вокруг популярного онлайн-магазина вот-вот разразится крупный скандал! Оказывается, товары Shein наносят прямой вред окружающей среде и здоровью покупателей, пишет super.ru.

Об этом сообщает экологическая организация Greenpeace после исследования 42 предметов, купленных на сайте магазина в разных странах.

В независимой лаборатории Бременского экологического института был проведен химический анализ разных типов вещей с Shein: обуви и одежды для мужчин, женщин и детей. Результаты оказались неутешительными: опасные химические вещества были обнаружены в 15% продуктов бренда. Таким образом, онлайн-магазин грубо нарушает нормативные ограничения ЕС.

В отчете Greenpeace приведен комментарий эксперта: «Результаты исследования показывают, что использование опасных химических веществ лежит в основе сверхбыстрой бизнес-модели Shein, которая совершенно не учитывает перспективы в будущем».

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