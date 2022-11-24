В одежде Shein обнаружили опасные для здоровья вещества

Об этом сообщает экологическая организация Greenpeace после исследования 42 предметов, купленных на сайте магазина в разных странах.

В независимой лаборатории Бременского экологического института был проведен химический анализ разных типов вещей с Shein: обуви и одежды для мужчин, женщин и детей. Результаты оказались неутешительными: опасные химические вещества были обнаружены в 15% продуктов бренда. Таким образом, онлайн-магазин грубо нарушает нормативные ограничения ЕС.