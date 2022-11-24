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«Сплошной латексный БДСМ-костюм для пары 70 лет – не предел»: представитель крупнейшего магазина эротики Эстонии рассказал о предпочтениях клиентов

Виктория Соломончук
, Журналист
«Сплошной латексный БДСМ-костюм для пары 70 лет – не предел»: представитель крупнейшего магазина эротики Эстонии рассказал о предпочтениях клиентов
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«Лимонад-шоу» – это возможность откровенно обсудить вечернюю тему вместе с ведущей Викторией Соломончук и психологом Кристиной Прониной. Еженедельно в студию Limon мы приглашаем разных гостей из всевозможных сфер нашей жизни, чтобы выйти на чистый и открытый диалог. Эфир шоу всегда доступен для ваших звонков и писем, ведь мы хотим быть максимально открытыми и доступными для вас! 

В третьем выпуске «Лимонад-шоу» ведущая подкаста Виктория Соломончук и психолог программы Кристина Пронина обсудили очень деликатную и пикантную тему: «Секс сам по себе и разговоры о нём – это стыдно?». В рамках шоу представилась возможность поговорить с человеком, который может удовлетворить сексуальные потребности абсолютно любого, ведь в его компетенции – подбор аксессуаров для самых тайных ваших желаний и игр. 

Михаил Кучинский – руководитель департамента продаж крупнейшего в Европе магазина эротических товаров Hot Lips. С высоты своего опыта Михаил раскрыл несколько тайн «закадровой» жизни магазина: кто является их основным клиентом, что приобретают посетители, в чем заключается работа консультантов, и многое другое. 

– Кто чаще всего приходит в магазин?

Пятьдесят на пятьдесят. Открытие нового магазина нам показало, что возраст среднего посетителя снизился. Люди теперь заходят в секс-шоп не просто, чтобы похихикать или поглазеть, а, например, чтобы приобрести хорошие контрацептивы. То, что продается в продуктовых магазинах, конечно, использовать можно, но они не дадут такого качества и эффекта, как иные производители, которые заботятся об удовольствии и защите своего клиента. 

– Что люди чаще всего покупают в Эстонии?

– У нас огромный выбор. У нас есть абсолютно все, что только можно представить в нашей категории товаров. Вы не поверите, но даже DVD-диски до сих пор покупают! Тут множество вариаций, как можно их использовать. Например, вы не хотите, чтобы даже провайдер знал о ваших интересах, а может вы хотите окунуться в те года, когда смотрели фильмы для взрослых на DVD – решать вам.

– Как побороть стеснительность и прийти в магазин для взрослых?

Давайте уже свыкнемся с этим – стесняются все! Это нормально. Совсем без стеснения не получится, наверное. Интимная тема не должна быть очень открытой. Просто приходите, не пожалеете.

– Расскажи самую яркую, запоминающуюся историю из своей практики.

Они так быстро забываются, всевозможных ситуаций настолько много, что не успеваешь запоминать. Воспринимаешь все вокруг как норму, все уже давно стало рутиной, однако одних посетителей я помню до сих пор: пришла пара в возрасте, великолепные люди, думаю, им лет под 70 было, и вот они купили слитный латексный БДСМ-костюм с маской, различные смазки и сопутствующие товары. Моему уважению нет предела, дай Бог каждому в таком возрасте иметь желание, силу и возможности на эксперименты. 

– Как организована внутренняя работа в магазине?

– Например в магазине T1 на смене всегда присутствует минимум два консультанта: мужского и женского пола. Сделано это специально для комфорта наших посетителей, чтобы всем было легко. 

Могу заверить вас, нам абсолютно не важны подробности, хотите – рассказывайте, мы выслушаем, хотите – не рассказывайте, это тоже нормально. Нас ничего не удивит. Единственное, я бы хотел встретить того человека, который придет и спросит: «Слушайте, а где тут самые маленькие презервативы?». Не встречал на своей практике, хотя у нас представлены абсолютно все размеры. Кстати, лайфхак, вы можете прийти к нам в Hot Lips, взять специальную одноразовую линейку, все дома измерить, и прийти взять уже конкретный размер. 

В магазин можно прийти и все посмотреть, пощупать, спросить, однако сразу скажу: примерочные кабины созданы исключительно для одежды, только для того, чтобы примерить тот или иной костюм. Пожалуйста, используйте кабинки по назначению, не надо ничего никуда засовывать. Вы всегда можете позвать сотрудника, и попросить открыть тот или иной товар. У консультанта всегда при себе перчатки, дезинфицирующие и очищающие средства, он аккуратно распакует, покажет и уберет обратно, если вас не заинтересовал продукт.

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