«Сплошной латексный БДСМ-костюм для пары 70 лет – не предел»: представитель крупнейшего магазина эротики Эстонии рассказал о предпочтениях клиентов

В третьем выпуске «Лимонад-шоу» ведущая подкаста Виктория Соломончук и психолог программы Кристина Пронина обсудили очень деликатную и пикантную тему: «Секс сам по себе и разговоры о нём – это стыдно?». В рамках шоу представилась возможность поговорить с человеком, который может удовлетворить сексуальные потребности абсолютно любого, ведь в его компетенции – подбор аксессуаров для самых тайных ваших желаний и игр.

Михаил Кучинский – руководитель департамента продаж крупнейшего в Европе магазина эротических товаров Hot Lips. С высоты своего опыта Михаил раскрыл несколько тайн «закадровой» жизни магазина: кто является их основным клиентом, что приобретают посетители, в чем заключается работа консультантов, и многое другое.

– Кто чаще всего приходит в магазин?

– Пятьдесят на пятьдесят. Открытие нового магазина нам показало, что возраст среднего посетителя снизился. Люди теперь заходят в секс-шоп не просто, чтобы похихикать или поглазеть, а, например, чтобы приобрести хорошие контрацептивы. То, что продается в продуктовых магазинах, конечно, использовать можно, но они не дадут такого качества и эффекта, как иные производители, которые заботятся об удовольствии и защите своего клиента.

– Что люди чаще всего покупают в Эстонии?