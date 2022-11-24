Свастика, символ Z и гениталии: группа молодых хулиганов беспокоит жителя поселка под Таллинном

«Я сам был молодым и ходил в ту же школу в Лоо, но такого цирка не происходило», – говорит Карл, живущий в поселке Лоо недалеко от Таллинна. Человек раздавлен – группа молодых людей, передвигающихся по поселку, мешает жителям. «Нечего больше сказать! Кидают яблоками в собаку, потом в дом... Уже осточертело!»