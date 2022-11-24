Чт, 24.11.2022
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать
Для подписчиков

Свастика, символ Z и гениталии: группа молодых хулиганов беспокоит жителя поселка под Таллинном

Кетлин Крузе
Свастика, символ Z и гениталии: группа молодых хулиганов беспокоит жителя поселка под Таллинном
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Фото иллюстративное.
Фото иллюстративное. Фото: Postimees

Житель поселка Лоо под Таллинном теряет надежду. По его словам, в один день собаку забросали яблоками, а на следующее утро на капоте машины его ждала свастика, пишет Elu24.

«Я сам был молодым и ходил в ту же школу в Лоо, но такого цирка не происходило», – говорит Карл, живущий в поселке Лоо недалеко от Таллинна. Человек раздавлен – группа молодых людей, передвигающихся по поселку, мешает жителям. «Нечего больше сказать! Кидают яблоками в собаку, потом в дом... Уже осточертело!»

По словам Карла, школьники также оставили свастику и букву Z (символ войны) на стекле его заснеженной машины. «Однажды утром я вышел и увидел – буква Z на капоте», – вспоминает он. «И это помимо прочих пошлостей…»

Ключевые слова
Наверх