Последний месяц года выдастся непростым. Главное – не затеряться в череде забот, пишет teleprogramma.pro.
Вину – отпустить! Василиса Володина дала тревожный прогноз, чего ждать от декабря
Вину – отпустить! Василиса Володина дала тревожный прогноз, чего ждать от декабря
Василиса Володина дала прогноз на декабрь, описав те события, которыми ознаменуется последний месяц в году. Так, астролог пояснила, что этот период будут суетливым. Главное – не затеряться в пучине дел. И не взваливать на себя лишний груз словно мул. В декабре нужно донести то, что уже есть. Тогда лишних забот не будет и все удастся сделать в нужный час.
Кроме того, Василиса Володина призывает отринуть чувство вины, которое может зародиться в декабре. Всесильных людей не бывает. Если что-то не получается, не стоит выдавливать из себя все силы. «Давайте скажем себе: все взять на себя я не смогу. И отпустите чувство вины, оно неуместно», – добавила астролог.
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