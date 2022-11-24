Вину – отпустить! Василиса Володина дала тревожный прогноз, чего ждать от декабря

Василиса Володина дала прогноз на декабрь, описав те события, которыми ознаменуется последний месяц в году. Так, астролог пояснила, что этот период будут суетливым. Главное – не затеряться в пучине дел. И не взваливать на себя лишний груз словно мул. В декабре нужно донести то, что уже есть. Тогда лишних забот не будет и все удастся сделать в нужный час.