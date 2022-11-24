Отравление кофеином: симптомы и первая помощь при передозировке напитком бодрости

Кофе – ароматный напиток с ярким вкусом, который плотно вошел в повседневную рутину практически каждого человека. Его пьют, потому что он бодрит и тонизирует, однако чрезмерное употребление кофе имеет и обратную сторону медали, о которой обычно предпочитают молчать.

Слишком много напитка не сделает вас очень быстрым или супер-бодрым, скорее приведет к отравлению, которое превратит вас в очень медленного и супер-несчастного человека. По крайней мере, на какое-то время.

Главред расскажет, как вовремя распознать передозировку кофеином, и как оказать первую помощь при первых симптомах.

Признаки отравления кофеином и первая помощь

Кофеин самостоятельно выводится через 10 часов после его попадания в организм. Но далеко не все симптомы могут позволить вам спокойно сидеть с секундомером в ожидании, пока вещество перестанет действовать.

Различают легкую и тяжелую формы отравления. При легкой форме наблюдаются тахикардия, бессонница, головная боль, тревожность, диарея и учащенное мочеиспускание. В таком случае вам следует:

пить много воды, чтобы поддерживать водно-щелочной баланс

съесть банан – он содержит большое количество калия, который благотворно влияет на нервную и сердечно-сосудистую системы

сон или отдых в лежачем положении и в хорошо проветриваемом помещении.

Тяжелая форма отравления может проявляться жаром, покраснением или посинением конечностей, нарушением когнитивных функций, судорогами, галлюцинациями. В таком случае нужно немедленно вызывать скорую помощь и ждать помощи специалистов.