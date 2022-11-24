Какие подарки нельзя дарить в год Кролика, и как задобрить покровителя.
Какие подарки нельзя дарить на Новый год 2023: кролик принесет большие неприятности
Совсем скоро весь мир будет встречать Новый год 2023. Время зимнего настроения, веселья и покупки подарков. Чтобы задобрить покровителя 2023 года, нужно знать все его характеристики.
Год Кролика нужно встретить уютно и в семейном кругу. Животное совсем неприхотливо, но шума не любит. В год Кролика нужно отказаться от роскошных и дорогих подарков, этим вы животное не задобрите. Дарить подарки в Новый год 2023 нужно от чистого сердца.
Подарки в год Кролика 2023 нужно дарить по назначению. Лучше дарить те презенты, которые пригодятся человеку в быту, на работе или на каждый день.
Подарки, которые нельзя дарить на Новый год 2023
- Нельзя дарить шампунь, гель для душа, крем и другие средства. Такие вещи точно не оценит Кролик.
- Духи, туалетная вода. Дорогие ароматы не будут радовать близких. Эксперты не советуют в новогоднюю ночь дарить такие вещи.
- Кролик предпочитает самостоятельность, потому дарить часы, одежду или дорогие вещи не стоит.
- Также нельзя на Новый год 2023 дарить свечи, зеркала, полотенца и деньги.
Что можно дарить в год Кролика 2023
Кролик – это довольно пугливое животное, и подарок в 2023 году должен быть скромным, символическим и приносящим пользу. Что-то грандиозное или шумное следует приберечь для другого случая.
Можно на Новый год 2023 подарить: чайный набор, мед, посуду, бытовую технику, поход на массаж или к косметологу.