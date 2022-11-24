Какие подарки нельзя дарить на Новый год 2023: кролик принесет большие неприятности

Совсем скоро весь мир будет встречать Новый год 2023. Время зимнего настроения, веселья и покупки подарков. Чтобы задобрить покровителя 2023 года, нужно знать все его характеристики.

Год Кролика нужно встретить уютно и в семейном кругу. Животное совсем неприхотливо, но шума не любит. В год Кролика нужно отказаться от роскошных и дорогих подарков, этим вы животное не задобрите. Дарить подарки в Новый год 2023 нужно от чистого сердца.

Подарки в год Кролика 2023 нужно дарить по назначению. Лучше дарить те презенты, которые пригодятся человеку в быту, на работе или на каждый день.

Подарки, которые нельзя дарить на Новый год 2023

Нельзя дарить шампунь, гель для душа, крем и другие средства. Такие вещи точно не оценит Кролик.

Духи, туалетная вода. Дорогие ароматы не будут радовать близких. Эксперты не советуют в новогоднюю ночь дарить такие вещи.

Кролик предпочитает самостоятельность, потому дарить часы, одежду или дорогие вещи не стоит.

Также нельзя на Новый год 2023 дарить свечи, зеркала, полотенца и деньги.

Что можно дарить в год Кролика 2023

Кролик – это довольно пугливое животное, и подарок в 2023 году должен быть скромным, символическим и приносящим пользу. Что-то грандиозное или шумное следует приберечь для другого случая.