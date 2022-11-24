В Fotografiska открывается выставка иконы фэшн-фотографии Сары Мун

ра Мун (р. 1941) некогда работала моделью в индустрии высокой моды, но довольно быстро захотела оказаться по другую сторону объектива камеры. В 1967 году Сара Мун-модель покинула подиум, а на сцене появилась Сара Мун-фотограф. Почерк Мун легко узнать: кажется, ее вселенная и герои существуют вне нашего времени и пространства. Ощущение того, что мы оказались внутри истории, усиливается литературными и кинематографическими отсылками.

Фэшн-снимки Мур — как глоток свежего воздуха среди засилья идеально отретушированных и кадрированных глянцевых снимков. Это мир декадентской сказки, где образы загадочны и размыты, где форма, настроение и красота тонко переплетаются и рождают насыщенные картины. Зритель видит мир сквозь призму снов, мистики, случайно оброненных мыслей — на этих снимках странные и необычные явления противостоят привычной реальности.

«Это большая привилегия для нашей публики увидеть работы Сары Мун в Fotografiska Tallinn. Сара Мун окутана ореолом загадочности и мистики. В Париже ее узнают на улицах, подходят к ней, чтобы взять автограф, поэтому я испытываю гордость за то, что и мы можем прикоснуться к целой эпохе в истории фотоискусства», — говорит соосновательница и руководительница выставочных проектов Fotografiska Tallinn Маарья Лоорентс.