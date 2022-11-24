ТОП-5 орехов и семян, которые способствуют похудению

Орехи и семечки следует употреблять регулярно, так как они являются полезными питательными веществами и могут помочь вам дольше чувствовать себя сытым из-за высокого уровня белка. Если вы будете есть их утром или перед тренировкой, это будет способствовать похудению, утверждает Еxpress.co.uk.

В день рекомендуется употреблять примерно 30 г орехов и семян, богатых жирами, которым нужно время, чтобы впитаться и перевариться. Вот пять лучших орехов и семян, которые стоит включить в свое меню, если вы хотите похудеть.

Семена чиа

Семена чиа считаются одними из самых питательных продуктов на планете. Они содержат 42 г углеводов на 100 г, что довольно много, но большая часть этих углеводов – клетчатка. Это делает семена чиа продуктом с низким содержанием углеводов, идеальным для всех, кто придерживается кетодиеты, и одним из лучших источников клетчатки в мире.

Высокое содержание клетчатки в семенах чиа позволяет им поглощать воду в 11-12 раз больше своего веса, превращаясь в желе и расширяясь в желудке.

Миндаль

Миндаль считается одним из природных суперпродуктов из-за высокого содержания белка, антиоксидантов и полезных для сердца жиров. Миндаль является хорошим источником мононенасыщенных жиров, которые, как говорят, способствуют ощущению сытости и могут помочь обуздать тягу к еде. Он также являются хорошим источником аминокислоты под названием L-аргинин, которая помогает сжигать жир.