У жителя Таллинна появились подозрения в том, что муниципальные квартиры на улице Раадику в Ласнамяэ могут получить и люди, которые в них не нуждаются, потому что они достаточно обеспечены, чтобы арендовать обычную квартиру. «Как такое возможно, что у нас в Эстонии муниципальное жилье дают тому, кто хочет, а не тому, кому оно действительно нужно», – говорит Миа. Кому сдают в аренду квартиры в домах на Раадику рассказал Харди Алликсаар, глава Департамента городского имущества Таллинна, пишет Elu24.
BMW ПЕРЕД ДОМОМ ⟩ Житель Таллинна негодует: почему состоятельные люди должны жить в муниципальном жилье?
Мия, проживающая в Таллинне, написала в редакцию, что считает, что в муниципальных квартирах на улице Раадику в Ласнамяэ, помимо тех, кто в этом жилье нуждается, также живут люди, которые не нуждаются в социальном жилье. «Что творится в квартирах на Раадику и почему состоятельным людям дают квартиру, когда инвалиды и другие семьи, которым квартира очень нужна, годами ждут своей очереди, а семьи, которые зарабатывают несколько тысяч в месяц и ездят на автомобилях 2020 года выпуска или даже новее (Audi, BMW и так далее) и одеваются как богатые, получают квартиры на Раадику?» – пишет Миа. Насколько ей известно, в квартирах владельцев дорогостоящих автомобилей также дорогая мебель, поэтому возникают сомнения, что без социального жилья им не обойтись. «Они могли бы купить себе жилье. К счастью, есть и хорошие люди, которые взяли кредит в банке на собственные квартиры, чтобы освободить муниципальное для тех, кому оно действительно нужно».
Миа приводит в пример свою родственницу, которая не может выйти на работу по состоянию здоровья. «Ей и ее детям приходится жить на пенсию по инвалидности, и она ждет квартиру на Раадику. Как такое возможно, что у нас в Эстонии муниципальное жилье дают тому, кто хочет, а не тому, кому оно действительно нужно», – говорит Миа, которая считает, что город мог бы больше следить за тем, кому сдают квартиры. «Сейчас и пьяницам квартиры дают, и из-за этого страдают другие семьи», – говорит она.
Город: молодые семьи тоже получают жилье
Глава Таллиннского департамента городского имущества Харди Алликсаар поясняет, что жилые дома на улице Раадику сдавали представителям разных целевых групп. Алликсаар выделяет группы, которые имеют право на получение квартиры:
– лица, чьи жилые помещения в Таллинне, используемые на законных основаниях, пришли в негодность в результате действия непреодолимой силы (пожар и тому подобное);
– лица, являвшиеся арендаторами жилого помещения в Таллинне, подлежащего сносу (ул. Малева 18, линии Копли);
– дети-сироты и лица, оставшиеся без попечения родителей;
– лица, которые жили в ветхом или непригодном для использования жилье, принадлежащем Таллинну, на основании договора аренды;
– пожилые люди и инвалиды;
– малообеспеченные семьи с детьми, нуждающиеся в социальных услугах;
– лица, снимавшие жилые помещения по иным уважительным социальным причинам.
Алликсаар говорит, что кроме того, в столице реализуется вторая программа жилищного строительства в Таллинне. «В рамках указанной программы молодые семьи и работники, в которых нуждался город Таллинн, смогли арендовать жилое помещение на улице Раадику. Под молодой семьей понимается семья или родитель-одиночка, воспитывающий как минимум одного ребенка в возрасте до 16 лет. Работники, в которых нуждается город Таллинн, – это работники детских садов, начальных школ, гимназий, школ по интересам, профтехучилищ, вузов прикладных наук и университетов, а также докторанты; работники социальных учреждений; работники музеев, библиотек и театров; сотрудники предприятий общественного транспорта; медсестры, акушерки, сиделки, а также полицейские и спасатели», – объясняет он.
В случае найма сотрудников, необходимых городу, важно, чтобы арендатор работал на должности, необходимой для работы города. Его финансовые возможности (или их отсутствие) не имеют решающего значения для аренды.
Алликсаар говорит, что перед тем, как сделать человеку предложение о сдаче жилья, социальные работники района всесторонне оценивают его потребность в помощи. Оцениваются доходы человека, его способность обеспечить себя жильем в силу своего социально-экономического положения, а также его способность оплачивать и разумно пользоваться принадлежащим Таллинну жильем. В настоящее время контракты подписываются либо на один, либо на два года.
При наличии у человека достаточных социально-экономических навыков для самообеспечения ему оказывается помощь в аренде жилья на так называемом свободном рынке. «Город планирует строительство нового социального жилья, но о точных сроках пока говорить рано», – говорит глава Таллиннского департамента городского имущества Харди Алликсаар.