BMW ПЕРЕД ДОМОМ ⟩ Житель Таллинна негодует: почему состоятельные люди должны жить в муниципальном жилье?

Мия, проживающая в Таллинне, написала в редакцию, что считает, что в муниципальных квартирах на улице Раадику в Ласнамяэ, помимо тех, кто в этом жилье нуждается, также живут люди, которые не нуждаются в социальном жилье. «Что творится в квартирах на Раадику и почему состоятельным людям дают квартиру, когда инвалиды и другие семьи, которым квартира очень нужна, годами ждут своей очереди, а семьи, которые зарабатывают несколько тысяч в месяц и ездят на автомобилях 2020 года выпуска или даже новее (Audi, BMW и так далее) и одеваются как богатые, получают квартиры на Раадику?» – пишет Миа. Насколько ей известно, в квартирах владельцев дорогостоящих автомобилей также дорогая мебель, поэтому возникают сомнения, что без социального жилья им не обойтись. «Они могли бы купить себе жилье. К счастью, есть и хорошие люди, которые взяли кредит в банке на собственные квартиры, чтобы освободить муниципальное для тех, кому оно действительно нужно».