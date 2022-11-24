Семь признаков того, что вы живете не по средствам

Вы покупаете самые модные гаджеты

А как еще, это же статус. Да и не такие мы богатые, чтобы покупать дешевые вещи. Вот и спускаем всю зарплату на новые игрушки.

Занимаете деньги на тусовки

Как только вы заходите в клуб, сразу начинаются танцы на барной стойке, льется рекой шампанское. Разумеется, за ваш счет.

Уезжаете с крутой вечеринки домой на метро

Покидаете бал, как Золушка, ровно в полночь. В противном случае закроют переход и придется добираться до дома пешком. Да, все сурово, ведь фея-крестная не подарила вам безлимитную банковскую карту.

Вы не вылезаете из кредитов

И знаете интересный лайфхак: чтобы закрыть старый кредит, вы оформляете новый. Такой финансовой пирамиде позавидовал бы сам Сергей Мавроди.

Рассекаете в люксе на общественном транспорте

Сложите стоимость ваших покупок и давайте порыдаем над этой суммой вместе.

Ваши коллеги тратят сильно меньше

Но умудряются купить квартиру, а вы все платите за съемное жилье. Удачное замужество тут не при чем, скорее всего, они распоряжаются бюджетом рационально.

Лучший праздник для вас – это день зарплаты