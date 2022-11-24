Если вы читаете данный текст с экрана iPhone последней модели, тогда усаживайтесь поудобнее, возможно, вы заглянули по адресу, пишет Супер.
Семь признаков того, что вы живете не по средствам
Вы покупаете самые модные гаджеты
А как еще, это же статус. Да и не такие мы богатые, чтобы покупать дешевые вещи. Вот и спускаем всю зарплату на новые игрушки.
Занимаете деньги на тусовки
Как только вы заходите в клуб, сразу начинаются танцы на барной стойке, льется рекой шампанское. Разумеется, за ваш счет.
Уезжаете с крутой вечеринки домой на метро
Покидаете бал, как Золушка, ровно в полночь. В противном случае закроют переход и придется добираться до дома пешком. Да, все сурово, ведь фея-крестная не подарила вам безлимитную банковскую карту.
Вы не вылезаете из кредитов
И знаете интересный лайфхак: чтобы закрыть старый кредит, вы оформляете новый. Такой финансовой пирамиде позавидовал бы сам Сергей Мавроди.
Рассекаете в люксе на общественном транспорте
Сложите стоимость ваших покупок и давайте порыдаем над этой суммой вместе.
Ваши коллеги тратят сильно меньше
Но умудряются купить квартиру, а вы все платите за съемное жилье. Удачное замужество тут не при чем, скорее всего, они распоряжаются бюджетом рационально.
Лучший праздник для вас – это день зарплаты
Ведь к этому сроку вы уже накопили немало долгов, да и новые хотелки сами себя не оплатят.