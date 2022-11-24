В эти дни, 23 и 24 ноября, на пароме Baltic Queen проходит фестиваль «Осенний Калейдоскоп 2022», в котором принимает участие коллектив из Украины. По словам руководителя, так дети хотя бы на несколько дней почувствуют себя в безопасности. Дома нет света, воды, тепла. Там гудят сирены воздушной тревоги и приходится прятаться в бомбоубежищах. Смотрите видео!
ВИДЕО ⟩ «Обстреливают – страшно, нет света и воды»: дети из Украины привезли в Эстонию модный показ
«Осенний калейдоскоп» – международный фестиваль детского творчества, который по традиции проводит на пароме таллиннская школа моды и танца MaxModa. Собрать участников из разных стран в этом году было сложнее, чем обычно: отпали коллективы из России, и не каждый, кто хотел, смог, по понятным причинам, приехать из Украины.
Несмотря на все сложности, украинская школа моды Age of Beauty приняла приглашение MaxModa и приехала на фестиваль «Осенний калейдоскоп». Добирались из Полтавы до Таллинна больше суток, но оно того стоило.
«Очень хотелось, чтобы дети получили возможность почувствовать драйв, кайфануть, а самое главное – смогли бы хоть немного побыть в безопасности», – говорит руководитель коллектива Ольга Агеева. У ее воспитанников от восторга действительно светятся глаза – на пароме такая иллюминация, большая сцена, танцы, музыка! Здесь яркий праздник: безопасно и тепло. Через несколько дней ребята вернуться в родную Полтаву, где, увы, сейчас им приходится несладко.
Тимофей, 13 лет: «Я очень люблю паромы, а это еще и возможность выступить. В моем родном городе сейчас нет света, нет школы. Учусь все время онлайн. Хожу на тренировки по футболу, но если сирены – и тренировок нет. А если сирена завоет на тренировке, всех сразу отпускают».
Александр, 10 лет: «Дома нет света, нет тепла, нет воды. Плохо, но мы справляемся. Уже привык. Папа сейчас дома, стоит за хлебом в очереди вместе с бабушкой и дедушкой».
София, 11 лет: «Самое сложное в этой поездке было долго сидеть, когда мы ехали. Я не привыкла. Привыкла больше к самолетам. Нас на родине сейчас обстреливают, это страшно, но ничего, как-то справляемся. В школу я хожу, но у нас в старом банке есть большой подвал, и мы там сидим, во время тревоги. Это бывает часто, практически каждый день. Мне страшно, но я уже привыкла… Я так уже практически полгода живу».
Самым маленьким участницам украинской школа моды Age of Beauty, которые добрались до Таллинна, всего по три года. Руководитель коллектива Ольга Агеева признается, что дорога до Таллинна далась непросто, дети и сопровождающие их родители провели больше суток в пути. По словам Агеевой, поездом ехать сейчас опасно, поэтому решили автобусом.
– Ольга, как прошла дорога?
– Дорога очень тяжелая, мы больше суток были в пути. Добирались автобусом, потом остановились в Риге, и уже утром приехали к вам в Таллинн. В то время, как мы сейчас наслаждаемся конкурсом, имеем возможность немножко пожить в мире и спокойствии, в нашем городе и по всей Украине сегодня опять шли обстрелы. Дома у нас нет света, воды, отопления. Мы благодарны за возможность быть здесь и почувствовать себя в безопасности.
– Как же ваш творческий коллектив репетирует в таких тяжелых условиях?
– Под фонарики! (Грустно улыбается.) У нас в городе действительно нет света вечером. Но у нас настолько отчаянные дети и родители, мы настолько верим в победу и в наши вооруженные силы, что мы ходим репетировать с фонариками. Специально заряжаем их.
– В Полтаве дети в школу сейчас ходят?
– Да, начальные классы. А начиная с пятого класса все обучается онлайн. Постоянные сирены, дети у нас очень часто сидят в бомбоубежищах, но все равно мы проводим мероприятия, участвуем во всех конкурсах, в культурных и творческих проектах, несмотря ни на что. Мы стараемся поддерживать Украину, нашу культуру.