ВИДЕО ⟩ «Обстреливают – страшно, нет света и воды»: дети из Украины привезли в Эстонию модный показ

София, 11 лет: «Самое сложное в этой поездке было долго сидеть, когда мы ехали. Я не привыкла. Привыкла больше к самолетам. Нас на родине сейчас обстреливают, это страшно, но ничего, как-то справляемся. В школу я хожу, но у нас в старом банке есть большой подвал, и мы там сидим, во время тревоги. Это бывает часто, практически каждый день. Мне страшно, но я уже привыкла… Я так уже практически полгода живу».

Самая маленькая участница команды из Украины, трехлетняя Есения. Фото: Konstantin Sednev

Самым маленьким участницам украинской школа моды Age of Beauty, которые добрались до Таллинна, всего по три года. Руководитель коллектива Ольга Агеева признается, что дорога до Таллинна далась непросто, дети и сопровождающие их родители провели больше суток в пути. По словам Агеевой, поездом ехать сейчас опасно, поэтому решили автобусом.

– Ольга, как прошла дорога?

– Дорога очень тяжелая, мы больше суток были в пути. Добирались автобусом, потом остановились в Риге, и уже утром приехали к вам в Таллинн. В то время, как мы сейчас наслаждаемся конкурсом, имеем возможность немножко пожить в мире и спокойствии, в нашем городе и по всей Украине сегодня опять шли обстрелы. Дома у нас нет света, воды, отопления. Мы благодарны за возможность быть здесь и почувствовать себя в безопасности.

– Как же ваш творческий коллектив репетирует в таких тяжелых условиях?

– Под фонарики! (Грустно улыбается.) У нас в городе действительно нет света вечером. Но у нас настолько отчаянные дети и родители, мы настолько верим в победу и в наши вооруженные силы, что мы ходим репетировать с фонариками. Специально заряжаем их.

– В Полтаве дети в школу сейчас ходят?

– Да, начальные классы. А начиная с пятого класса все обучается онлайн. Постоянные сирены, дети у нас очень часто сидят в бомбоубежищах, но все равно мы проводим мероприятия, участвуем во всех конкурсах, в культурных и творческих проектах, несмотря ни на что. Мы стараемся поддерживать Украину, нашу культуру.