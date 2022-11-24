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Дочь эстонской королевы уколов красоты о своей странной привычке: каждый месяц любимый удивляется счетам за воду

Limon.ee
Дочь эстонской королевы уколов красоты о своей странной привычке: каждый месяц любимый удивляется счетам за воду
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Диана Тенисте, старшая дочь Марью Карин, владелицы одноименного салона красоты, рассказала о своей странной привычке в ​​социальных сетях, пишет Elu24.

У всех нас есть привычка, которая нам кажется вполне нормальной, но не другим. Но некоторые наши привычки мы и сами считаем странными.

Диана Тенисте, старшая дочь эстонской королевы уколов красоты Марью Карин, понимает, что одна из ее привычек очень странная

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