Микеле проработал в Gucci 20 лет. На посту креативного директора он резко поменял эстетику бренда и улучшил его финансовые показатели, пишет pravilamag.ru.
Алессандро Микеле покинул пост креативного директора Gucci
Дизайнер Алессандро Микеле ушел с поста креативного директора итальянского модного дома Gucci – теперь слухи, возникшие еще 22 ноября, официально подтвердились.
«Бывают времена, когда пути расходятся из-за разных точек зрения, которые может иметь каждый из нас. Сегодня для меня заканчивается необыкновенное путешествие, длившееся более 20 лет. Все это время Gucci был моим домом, моей приемной семьей», – сказал об уходе сам дизайнер.
Микеле занял пост креативного директора Gucci в начале 2015 года, а до этого долго работал в бренде на разных позициях, от дизайнера сумок до заместителя креативного директора по изделиям из кожи. В креативном руководстве он сменил Фриду Джаннини (она занимала пост с 2002 года) и резко поменял эстетику Gucci: благодаря Микеле появилась узнаваемая избыточность декора, смешение принтов и фактур, блузы с бантами и оборками.
Пока неизвестно, кто может занять место креативного директора Gucci. Среди возможных кандидатов – Ремо Макко, который недавно был назначен директором по дизайну Gucci, а также Давид Ренне, тоже давний сотрудник команды бренда. Про творческие планы Алессандро Микеле пока также нет информации.