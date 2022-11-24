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Алессандро Микеле покинул пост креативного директора Gucci

Limon.ee
Алессандро Микеле покинул пост креативного директора Gucci
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Алессандро Микеле
Алессандро Микеле Фото: MARIO ANZUONI

Микеле проработал в Gucci 20 лет. На посту креативного директора он резко поменял эстетику бренда и улучшил его финансовые показатели, пишет pravilamag.ru.

Дизайнер Алессандро Микеле ушел с поста креативного директора итальянского модного дома Gucci – теперь слухи, возникшие еще 22 ноября, официально подтвердились.

«Я хотел бы поблагодарить Микеле за 20-летнюю преданность Gucci, а также за его видение и безусловную любовь к этому уникальному дому во время его пребывания на посту креативного директора», – сказал генеральный директор Gucci Марко Биззарри. Франсуа-Анри Пино, председатель и главный исполнительный директор Kering, добавил: «Путь, который Gucci и Алессандро прошли вместе за последние годы, уникален и останется выдающимся моментом в истории Дома».

«Бывают времена, когда пути расходятся из-за разных точек зрения, которые может иметь каждый из нас. Сегодня для меня заканчивается необыкновенное путешествие, длившееся более 20 лет. Все это время Gucci был моим домом, моей приемной семьей», – сказал об уходе сам дизайнер.

Микеле занял пост креативного директора Gucci в начале 2015 года, а до этого долго работал в бренде на разных позициях, от дизайнера сумок до заместителя креативного директора по изделиям из кожи. В креативном руководстве он сменил Фриду Джаннини (она занимала пост с 2002 года) и резко поменял эстетику Gucci: благодаря Микеле появилась узнаваемая избыточность декора, смешение принтов и фактур, блузы с бантами и оборками.

За первые несколько лет руководства Микеле финансовые показатели Gucci сильно выросли и стали рекордными, сделав бренд самым прибыльным в Kering. Но по продажам сильно ударила пандемия (Китай был ключевым рынком Gucci) и ее последствия, а затем и нынешний финансовый кризис. В 2021 году выручка Gucci составила €9,73 миллиарда, что меньше заявленной цели в €10 миллиардов. Эксперты считают, что именно спад финансового успеха и стал причиной расставания Kering с Микеле.

Пока неизвестно, кто может занять место креативного директора Gucci. Среди возможных кандидатов – Ремо Макко, который недавно был назначен директором по дизайну Gucci, а также Давид Ренне, тоже давний сотрудник команды бренда. Про творческие планы Алессандро Микеле пока также нет информации.

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