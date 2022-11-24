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Кругом обман: покупательница взвесила плитку шоколада из Lidl и была шокирована

Limon.ee
Кругом обман: покупательница взвесила плитку шоколада из Lidl и была шокирована
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Магазин Lidl
Магазин Lidl Фото: RUSSELL CHEYNE

В соцсетях обсуждают эксперимент жительница Латвии, которая заметила, что плитка шоколада, купленная в магазине Lidl, неравномерна по своей толщине, пишет press.lv.

Женщина не поленилась и взвесила шоколад. Оказалось, вместо заявленных 100 граммов в её плитке только 89 граммов шоколада.

«Шоколад вкусный. Но с одной стороны гораздо более тонкий. К тому же в плитке не 100 г, которые я покупала, а 89 г. Сломала плитку, чтобы можно было увидеть разницу между сторонами», – написала Сабине.

Фото: скриншот из Фейсбука

В комментариях пошутили, что это даже хорошо, ведь шоколад вреден.

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