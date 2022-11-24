В соцсетях обсуждают эксперимент жительница Латвии, которая заметила, что плитка шоколада, купленная в магазине Lidl, неравномерна по своей толщине, пишет press.lv.
Кругом обман: покупательница взвесила плитку шоколада из Lidl и была шокирована
Кругом обман: покупательница взвесила плитку шоколада из Lidl и была шокирована
Женщина не поленилась и взвесила шоколад. Оказалось, вместо заявленных 100 граммов в её плитке только 89 граммов шоколада.
«Шоколад вкусный. Но с одной стороны гораздо более тонкий. К тому же в плитке не 100 г, которые я покупала, а 89 г. Сломала плитку, чтобы можно было увидеть разницу между сторонами», – написала Сабине.
В комментариях пошутили, что это даже хорошо, ведь шоколад вреден.