Мать Водяновой о первой встрече с брошенной дочерью: «Тряслись руки, не могла говорить»

Лариса Кусакина жила в 20-метровой квартире с тремя дочерьми, одна из которых с ДЦП. Трудно представить, как тяжело приходилось женщине справляться со взваленными на нее испытаниями. А появление на свет четвертого ребенка грозило ввергнуть семью в беспросветную нищету. В итоге многодетная мать приняла решение отдать младшую дочь в приемную семью.

Девочка выросла в Северной Каролине и получила имя Дженнифер. Новые родители не скрывали, что она из России, поэтому, повзрослев, сестра Водяновой принялась искать близких по крови. Поиски Дженнифер увенчались успехом. Прошлым летом во Франции состоялась долгожданная встреча матери с потерянным ребенком.

«Дженни прилетела по приглашению Наташи. Туда же приехала из Амстердама и Кристина. До моего приезда девочки успели много рассказать Дженни о нашей семье и о том, почему все сложилось именно так. Но все равно перед встречей со своей американской дочерью я испытывала огромное смятение. Когда мы все вместе встретились в парижской квартире Наташи, у меня тряслись руки, перехватывало горло, я не могла говорить, только плакала», – вспоминала Лариса в интервью для журнала «Антенна-Телесемь».

23-летняя девушка с пониманием отнеслась к переживаниям вновь обретенной матери. «Дженни была ко мне очень внимательна и нежна, буквально не отходила ни на шаг, – говорила Кусакина. – Она понимала, как мне было непросто. Знаете, держать за руку своего ребенка, которого видела лишь несколько раз после рождения, – это и радостно, и очень горько. Я понимала, что эта красивая взрослая девушка выросла без меня и я ничего о ней не знаю, что знает о своем ребенке каждая мать: что ее радует, что тревожит, чем она дорожит, как смотрит на окружающий мир. Проблема еще и в том, что мы с ней в буквальном смысле говорим на разных языках: я не знаю английского, а она – русского».

Жизнь Дженнифер, к счастью, сложилась хорошо. Родители с любовью относились к ней и еще одному приемному ребенку из России. Она получила высшее техническое образование, увлекается экстремальными видами спорта. Ларисе девушка пообещала выучить родной язык и приехать в Нижний Новгород, где появилась на свет.