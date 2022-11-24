РАССЛЕДОВАНИЕ ПРЕКРАЩЕНО ⟩ Мать модели, убитой в Старом городе: мое сердце болит

В феврале тела финского бизнесмена и молодой модели были найдены в одной из квартир в Старом городе Таллинна. У обоих были пулевые ранения. С момента жестокой расправы прошло десять месяцев, но ответов на вопросы, кто и почему убил их, до сих пор нет, пишет Elu24.