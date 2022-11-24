Сегодня в Эстонии много случаев, когда люди едва избежали смерти, угрожая кому-то оружием или предметом, на него похожим. «Мы не делаем различий между пистолетом и предметом, похожим на пистолет. Если человек направляет его в сторону полицейского, то реальные последствия могут быть трагическими», – говорит Сильвер Ханикат, руководитель группы быстрого реагирования Северной префектуры в эфире программы «Очевидец», пишет Elu24.
Полиция имеет право открыть огонь по такому человеку: размахивание оружием может привести к летальному исходу
В Эстонии участились случаи, когда люди размахивают перед полицйсики огнестрельным оружием или пневматическим пистолетом. Удивительно, что никто еще не был застрелен, ведь полицейские обучены открывать огонь по людям в таких ситуациях.
Чтобы защитить людей, которые иногда поступают необдуманно, полиция хочет инициировать изменения в законе и провести более четкое различие между стартовым пистолетом и настоящим огнестрельным оружием.
В программе Pealtnägija («Очевидец») воспроизведены кадры, снятые камерой группы быстрого реагирования летом 20212 года в Тарту. На видео спецназовцы стучат в дверь мужчины, который угрожал своим соседям. Тот открывает дверь, но при этом сразу же направляет пистолет на спецназовцев, стоящих за дверью. Полицейские быстро захлопывают дверь, чтобы выиграть время и достать пистолет из кобуры.
«Опустите оружие!» – полицейские быстро отдают приказ и сбивают человека с ног. Спецназ мог открыть огонь по этому чедовеку, и в худшем случае он был бы убит. К счастью, мужчина положил оружие на землю и сдался.
Подобные кадры – реальный пример того, что в нашем законодательстве необходимо что-то менять.
Согласно статистике службы спасения, полиция получает в среднем два звонка в день о том, что в коридоре многоквартирного дома или даже в общественном городском пространстве кто-то размахивает предметом, похожим на оружие, а иногда даже производит взрыв. Однако при проверке оказывается, что это не огнестрельное оружие.
«Были звонки, когда кто-то доставал пистолет в трамвае или автобусе. Я бы не хотел быть пассажиром этого автобуса», – говорит префект Северного округа Йосеп Каасик, добавляя, что больше всего они боятся, что человек, ради шутки размахивая пистолетом, действительно может быть убит.
«Это определенно легкий выброс адреналина, я этого не отрицаю. Когда мы приезжаем на место, откуда поступил вызов, что кто-то бегает с оружием или предметом, на него похожим, и окружающие боятся, то мы делаем все, чтобы убедиться, что у всех участников есть шанс вернуться домой сегодня вечером», – рассказывает о своей работе Сильвер Ханикат, руководитель группы быстрого реагирования Северной префектуры.
Он говорит, что на месте сразу же начинает думать, как разрешить ситуацию и помочь команде, собирая как можно больше информации. Всегда нужно сначала попытаться поступить правильно. «За доли секунды нужно оценить ситуацию и принять решение, хотя мы не можем точно определить, какова ситуация, и полицейский должен быть готов применить оружие в случае, если человек не реагирует на его приказы», – объясняет Каасик.
По словам Ханиката, иногда даже видео или фотография человека, сообщившего о ситуации сотрудникам полиции, не поможет. «Даже если бы у нас было совершенно спокойное время, скорее всего, мы бы не отличили по картинке, настоzщим ли оружием угрожает кто-то, пневматикой или муляжом. Мы всегда реагируем на ситуацию с мыслью, что там есть настоящее оружие».
Проблема также признается и продавцами оружия. Дмитрий Ныулик, владелец компании King Arms, крупнейшего продавца учебного оружия в странах Балтии, признает, что законы иногда бывают нечеткими и противоречивыми. Например, классические пневматические пистолеты нельзя продавать лицам моложе 18 лет, а игровые автоматы airsoft с пластиковыми пулями можно.
«Закон не регулирует возраст, с которого можно его покупать, – говорит Ныулик, держа в руках пистолет airsoft. – Сюда приходит отец со своим 12-летним ребенком. Мы продаем товар отцу, хотя можем продать его и мальчику. Таким образом, несовершеннолетний с деньгами в кармане может свободно купить автоматическое оружие с пластиковыми пулями, которые также могут ранить людей. Пистолет Sniper airsoft однажды выбил зуб человеку, пролетев через металлическую решетку».
«Зачем нам вообще нужно такое оружие?» – спрашивает префект Северного округа Йоосеп Каасик, потому что некоторые виды стартовых пистолетов можно довольно быстро переделать в огнестрельное оружие. И именно такие пистолеты могут стать предметом очень строгих ограничений или даже попасть под полный запрет.