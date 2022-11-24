Полиция имеет право открыть огонь по такому человеку: размахивание оружием может привести к летальному исходу

«Были звонки, когда кто-то доставал пистолет в трамвае или автобусе. Я бы не хотел быть пассажиром этого автобуса», – говорит префект Северного округа Йосеп Каасик, добавляя, что больше всего они боятся, что человек, ради шутки размахивая пистолетом, действительно может быть убит.

«Это определенно легкий выброс адреналина, я этого не отрицаю. Когда мы приезжаем на место, откуда поступил вызов, что кто-то бегает с оружием или предметом, на него похожим, и окружающие боятся, то мы делаем все, чтобы убедиться, что у всех участников есть шанс вернуться домой сегодня вечером», – рассказывает о своей работе Сильвер Ханикат, руководитель группы быстрого реагирования Северной префектуры.

Он говорит, что на месте сразу же начинает думать, как разрешить ситуацию и помочь команде, собирая как можно больше информации. Всегда нужно сначала попытаться поступить правильно. «За доли секунды нужно оценить ситуацию и принять решение, хотя мы не можем точно определить, какова ситуация, и полицейский должен быть готов применить оружие в случае, если человек не реагирует на его приказы», – объясняет Каасик.