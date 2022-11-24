Фильм оказался одним из самых рейтинговых, а в 2011-м сериал получил «ТЭФИ», что было бы невозможно без столь яркого актерского состава. Но сильно ли отличалась жизнь артистов от их героев?
Муж изменил Тарасовой, Аверин холост, Болтнева одна с тройней: звезды «Глухаря» через 14 лет
Детектив вышел на экраны 24 ноября 2008-го и на протяжении трех лет радовал поклонников поворотами сюжета, пишет «Стархит». Отпускать любимых героев публике не хотелось, но, к счастью для зрителей, сериал породил несколько спин-оффов: «Пятницкий», «Отдел», «Карпов». А ведь изначально «Глухарь» задумывался как 20-минутная короткометражка «для своих»: образы главных персонажей Илья Куликов списал с друзей – следователя и сотрудника ДПС.
Роль Глухарева предлагалась Кириллу Плетневу и Ивану Кокорину, но оба отказались. В проект уже взяли Дениса Рожкова и Викторию Тарасову, когда в последний вагон влетел Максим Аверин: хотя претендентов на героя было немало, увидев актера, продюсеры не захотели смотреть остальных кандидатов. Что сериал принес артисту, кроме славы, и как изменились судьбы других звезд детектива?
Максим Аверин – Сергей Глухарев
После комедии «Любовь зла» актера прозвали «русским Джимом Керри», но это было ничто в сравнении с той популярностью, что накрыла его с выходом «Глухаря». Максим не мог спокойно пройти по улице, однако отдавал себе отчет в том, что если увязнет в образе, то надоест и зрителям, и режиссерам.
Покинув детектив, Аверин сумел повторить успех, сыграть Олега Брагина в «Склифосовском». Кроме того, он засветился в телефильме «Куприн» и запомнился театралам по ролям в «Сатириконе».
На экране герои артиста были настоящими ловеласами, и поклонники верили, что за кадром у него происходит примерно то же самое. Так, поговаривали, что Максим собирался жениться на своей партнерше Виктории Тарасовой, ну а в период расцвета «Склифосовского» приписывали ему роман с Марией Порошиной. Актриса улыбалась в ответ на слухи, уверяя, что у них с Авериным платоническая связь.
Более 20 лет артист дружит с Анной Якуниной, однако тот факт, что в спектакле «Там же, тогда же» коллеги играли любовников, наталкивал на определенные мысли. Муж Якуниной иронизировал, что Аверин в постели с его супругой бывает чаще, но на шутках история заканчивалась.
Сам Максим давно отмечал, что на интрижки у него нет времени из-за занятости, да и образ неженатого актера для поклонниц гораздо привлекательнее. В чем холостяк уверен точно, так это в том, что с коллегами заводить отношения явно не стоит.
Денис Рожков – Денис Антошин
До успеха сериала Рожков 10 лет находился в простое: был корреспондентом, отбирал участников в шоу «Голод-2». Он занимался монтажом и даже подумывал сделать это своей профессией, как вдруг получил предложение сыграть сотрудника ДПС Дениса Антошина.
Образ мужчины в форме надолго приклеился к артисту, ведь в дальнейшем он снялся во всех спин-оффах «Глухаря». К слову, в интервью Денис признавался, что не сразу поладил с Марией Болтневой, однако это не помешало двум профессионалам в кадре.
В студенчестве артист встречался с Еленой Поповой, но через два года влюбленные разошлись без скандала, когда чувства угасли. Уже после выпуска в театре актер встретил художника-гримера Ирину, которая в итоге стала его женой.
У пары родился сын Ваня, и хотя поначалу Рожкову не удавалось внести много денег в семейный бюджет, супруга никогда его не упрекала. В 2012-м влюбленным удалось приобрести собственную недвижимость в столице, и казалось, все проблемы позади. Однако в Сети писали, что сейчас артист не живет с женой. Шла речь о съемках в разных городах или же о разладе – неизвестно.
Виктория Тарасова – Ирина Зимина
Режиссер Гузэль Киреева отмечала, что в роли майора юстиции видела только Тарасову. А вот Виктория сильно сомневалась, соглашаться ли играть «мента». Передумала актриса, узнав, что героиня одна воспитывает сына и при этом встречается с мужчиной моложе себя, то есть все удивительно совпадало с реальностью артистки, так что отказаться было невозможно.
В студенчестве Виктория приютила на несколько недель подругу, не подозревая, что гражданский муж Вячеслав решит переспать с ней. Актриса сумела простить измену, а вскоре узнала, что беременна. Казалось, Слава обрадовался известию, но через пару недель внезапно пропал. В отчаянии артистка сделала аборт.
Надежда на счастье появилась в отношениях с Михаилом Гуменом, но и тут все осложнилось после беременности: на восьмом месяце актриса посетовала, что у пары нет никаких условий для нормальной семейной жизни, бизнесмен обиделся и ушел. Предприниматель полагал, что все наладится после рождения сына, но артистка не простила его.
Главным мужчиной в жизни актрисы оставался сын, хотя она не обходилась без внимания кавалеров. Впрочем, после ряда личных неудач звезда отказывается раскрывать общественности детали амурных дел.
Владимир Фекленко – Николай Тарасов
Актер начал сниматься в 2005-м, но только с ролью стажера Коли Тарасова обрел известность. В дальнейшем Фекленко сыграл капитана ФСБ в «Игре», Олега в сериале «Универ. Новая общага», Алекса в «Кураже».
Впрочем, именно «Глухарь» перевернул как карьеру, так и личную жизнь артиста, ведь на площадке он встретил гримера Камиллу. Влюбленные поженились и стали родителями дочки Мирославы.
Владислав Котлярский – Станислав Карпов
На заре карьеры выпускник режиссерского отделения ГИТИСа снимался в эпизодах «Штрафбата» и «Доктора Живаго», но роль Станислава Карпова в «Глухаре» заставила режиссеров приглядеться к артисту. О жестком и циничном подполковнике милиции выпустили даже отдельный спин-офф «Карпов».
На экранного героя актер совсем не походил. Поначалу Котлярскому приписывали романы с Викторией Тарасовой и Еленой Морозовой, однако подтверждений слухи не получили. Зато в случае с Викторией Болдыревой, с которой артист появился на церемонии вручения призов Ассоциации продюсеров в области телевизионного кино, репортеры не ошиблись: в 2016-м влюбленные сыграли свадьбу.
Владислав признавался, что разница в возрасте с женой в 14 лет давала о себе знать кризисами, но после заключения брака все устаканилось. В семье родились девочки Элина и Николь.
Мария Болтнева – Анастасия Клименко
В первом сезоне героиня Болтневой занимается проституцией, ну а уже во втором устраивается в Фонд помощи бездомным. Впоследствии персонаж так меняется, что становится супругой Дениса Антошина.
В реальности путь Марии был непростым совсем из-за других жизненных обстоятельств. Довольно рано актриса осознала, что хочет собственную семью, и когда первый гражданский муж не ответил солидарностью, отношения распались.
На премьере авторской картины «Маниакальные проявления мисс Изольды К» артистка столкнулась с Георгием Лежавой. Спустя месяц актер пригласил новую знакомую в «Сатирикон», и коллеги по цеху сами не заметили, как после пары свиданий уже жили вместе. Вот только Георгий полагал, что ради семьи избранница откажется от карьеры, к чему амбициозная звезда была не готова.
Беременность только усилила противостояние: устав от скандалов и непонимания, Болтнева съехала к себе в общежитие. Когда выяснилось, что она ждет тройню, врачи частной клиники предупредили о возможных опасностях и предложили редукцию – операцию по уменьшению количества плодов. Выбирать, кому из будущих детей жить, актриса не стала, перешла в районную больницу и в итоге родила здоровых малышей.
Поначалу театр оплачивал Болтневой и ее троим сыновьям съемное жилье, а позднее ходатайствовал о получении квартиры. Артистка не только мастерски управлялась с наследниками, но и быстро пришла в форму и вернулась в строй. Разумеется, помогал актрисе Лежава: хотя они так и не воссоединились, в воспитании детей Георгий участвовал активно.
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