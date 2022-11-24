Муж изменил Тарасовой, Аверин холост, Болтнева одна с тройней: звезды «Глухаря» через 14 лет

Более 20 лет артист дружит с Анной Якуниной, однако тот факт, что в спектакле «Там же, тогда же» коллеги играли любовников, наталкивал на определенные мысли. Муж Якуниной иронизировал, что Аверин в постели с его супругой бывает чаще, но на шутках история заканчивалась.

Сам Максим давно отмечал, что на интрижки у него нет времени из-за занятости, да и образ неженатого актера для поклонниц гораздо привлекательнее. В чем холостяк уверен точно, так это в том, что с коллегами заводить отношения явно не стоит.

Денис Рожков – Денис Антошин

До успеха сериала Рожков 10 лет находился в простое: был корреспондентом, отбирал участников в шоу «Голод-2». Он занимался монтажом и даже подумывал сделать это своей профессией, как вдруг получил предложение сыграть сотрудника ДПС Дениса Антошина.

Образ мужчины в форме надолго приклеился к артисту, ведь в дальнейшем он снялся во всех спин-оффах «Глухаря». К слову, в интервью Денис признавался, что не сразу поладил с Марией Болтневой, однако это не помешало двум профессионалам в кадре.

В студенчестве артист встречался с Еленой Поповой, но через два года влюбленные разошлись без скандала, когда чувства угасли. Уже после выпуска в театре актер встретил художника-гримера Ирину, которая в итоге стала его женой.