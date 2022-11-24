ПИКАНТНОЕ ВИДЕО ⟩ Анна Седокова в жестком корсете шокировала Сеть

Седокова знает о своей привлекательности и частенько публикует пикантные кадры, позволяя разглядеть ее поближе. В этот раз звезда выложила пикантное видео. На нем Анна позирует в черном топе на шнуровке, длинных перчатках, светлых джинсах и темными очками. «Я готова к концерту… это была сумасшедшая неделя. Сто и еще одно интервью. Радиостанции. И что-то важное, о о чем я расскажу в понедельник. А пока спасибо за поддержку. Особенно всем программным директорам и ведущим», – написала исполнительница.