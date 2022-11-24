ПИКАНТНОЕ ВИДЕО ⟩ Анна Седокова в жестком корсете шокировала Сеть
Седокова знает о своей привлекательности и частенько публикует пикантные кадры, позволяя разглядеть ее поближе. В этот раз звезда выложила пикантное видео. На нем Анна позирует в черном топе на шнуровке, длинных перчатках, светлых джинсах и темными очками. «Я готова к концерту… это была сумасшедшая неделя. Сто и еще одно интервью. Радиостанции. И что-то важное, о о чем я расскажу в понедельник. А пока спасибо за поддержку. Особенно всем программным директорам и ведущим», – написала исполнительница.
Подписчики Анны обратили внимание, что свою объемную грудь певица втиснула в тесный корсет, безжалостно зашнуровав ее. В итоге прелести Седоковой оказались сплющены и вовсе не такими сексуальными, как казалось самой артистке. Столь жесткое обращение певицы со своей грудью вызвало немало насмешек пользователей, указавших Анне на забавный ракурс.
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