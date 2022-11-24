Астролог Тамара Глоба назвала четыре знака Зодиака, которым крупно повезет в декабре

Российский астролог Тамара Глоба обещает, что, вопреки трудностям декабря, в последнем месяце года будет немало приятных моментов, а четыре знака Зодиака и вовсе смогут познать почти забытое за волнениями счастье. Главное, считает она, понимать, что успех исключительно звезды гарантировать не могут. Важно, чтобы сами счастливчики приложили к этому усилия.

Овен

Овнам в декабре придется выслушать немало критики от любимых, и они могут стать по-настоящему счастливыми, если прислушаются к тому, что им говорят. Главное, не заниматься спорами, от которых Овнам крайне трудно отказаться. Тем более, что на работе в этот период все будет стабильно, деньги будут приходить в точные сроки.

Чтобы гармония в жизни стала полной, не надо зацикливаться на мелочах, упускать важное и пытаться воплотить в жизни странные идеи. Чем спокойней будут Овны, тем счастливей их декабрь.

Телец

Тельца весь декабрь не будет оставлять Венера, планета любви. Доверие в паре вырастет настолько, что Тельцам не придется беспокоится о том, что их ждет дома. Частые беседы со второй половиной приведут к тому, что профессиональная сфера покажется скучной и неинтересной, и Тельцы вполне могут решиться на смену работы.