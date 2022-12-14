«Лимонад-шоу» – это возможность откровенно обсудить вечернюю тему вместе с ведущей Викторией Соломончук и психологом Кристиной Прониной. Задавать свои вопросы специалисту и дозваниваться в прямой эфир портала может каждый наш читатель! Встречаемся здесь, в этой статье, или на странице Limon в Facebook – в прямом эфире!
СМОТРИ, КАК ЭТО БЫЛО ⟩ Проблемы не только в голове: что выкинуть, чтобы стать успешным
Трансляция «Лимонад-шоу» пройдет сегодня, 14 декабря, в 19:00 в этой статье, а также на Facebook странице Limon (https://www.facebook.com/limonest).
Тема вечера в среду, 14 декабря: «Порядок в голове и в жизни. Как на нас влияет наше окружение?»
Гость студии – блогер, организатор пространства Анна Проскура.
Как пространство вокруг нас, а также наше окружение, влияет на качество жизни?
– Как дом укрепляет психологическое благополучие?
– Влияет ли наше окружение и социальные связи на успех в жизни?
– Правда ли, что из-за беспорядка и бардака ухудшается здоровье?
На эти и многие вопросы попытаемся ответить сегодня в прямом эфире с психологом Кристиной Прониной и организатором пространства Анной Проскурой.
Как вы считаете, действительно ли на человека влияют внешние факторы? Можно ли изменить жизнь, наведя порядок в доме? А в голове?
Что повлияло на изменения в вашей жизни? Делитесь своими историями, пишите письма на info@limon.ee, и звоните каждую среду в прямой эфир высказать свою точку зрения!
Номер в студии: +372 630 7073. Хотите обсудить тему дня анонимно, пишите письма на адрес: info@limon.ee с пометкой ЛИМОНАД-ШОУ в заголовке.