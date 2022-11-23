ЧУДНЫЙ КАДР ⟩ Знаменитый эстонский телеведущий опубликовал первое рождественское фото сына

В среду Роберт Роол поделился в Instagram stories фотографией своей возлюбленной Маарьи Пеэтрис, на которой она держит на руках их маленького сына Франца, который исследует рождественскую ель, которую уже поставили в доме.

Рядом с фото Роберт написал: «Первое Рождество медвежонка».

Первое Рождество сына ведущего Роберта Роола. Фото: Kuvatõmmis Instagramist

В июле этого года у пары родился первенец. Пара поделилась первой фотографией своего сына в посте в Instagram 16 июля. На милом фото родители наблюдают, как их маленький сын спит. «Мы очень счастливы, и все отлично!» – прокомментировал Роол порталу Elu24.