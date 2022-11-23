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ЧУДНЫЙ КАДР ⟩ Знаменитый эстонский телеведущий опубликовал первое рождественское фото сына

Хевели Веэрсалу
, репортер Kuuuurija
Знаменитый эстонский телеведущий опубликовал первое рождественское фото сына
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Роберт Роол и его возлюбленная Маарья.
Роберт Роол и его возлюбленная Маарья. Фото: Kuvatõmmis Instagramist

Ведущий телеканала Kanal2 Роберт Роол поделился в социальных сетях очаровательной фотографией своего сына, родившегося летом, который уже наслаждается рождественской атмосферой, пишет Elu24.

В среду Роберт Роол поделился в Instagram stories фотографией своей возлюбленной Маарьи Пеэтрис, на которой она держит на руках их маленького сына Франца, который исследует рождественскую ель, которую уже поставили в доме.

Рядом с фото Роберт написал: «Первое Рождество медвежонка».

Первое Рождество сына ведущего Роберта Роола.
Первое Рождество сына ведущего Роберта Роола. Фото: Kuvatõmmis Instagramist

В июле этого года у пары родился первенец. Пара поделилась первой фотографией своего сына в посте в Instagram 16 июля. На милом фото родители наблюдают, как их маленький сын спит. «Мы очень счастливы, и все отлично!» – прокомментировал Роол порталу Elu24.

Роберт и его возлюбленная Маарья вместе с начала 2021 года.

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