«Это будет безумие!» Райан Рейнольдс высказался о четвертом ребенке в семье

«Да, это будет безумие! Мы очень взволнованы», – прокомментировал Райан грядущее пополнение в их с Блейк Лайвли семье. Похоже, что большая семья не случайность – счастливый отец достаточно прозрачно намекнул, что ребенок желанный. «Нужно быть идиотом, чтобы сделать четыре раза то, что тебе не нравится», – заявил Рейнольдс. С таким подходом несложно решиться и на пятого малыша, если конечно, супруга не против.