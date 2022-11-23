Многодетный отец Райан Рейнольдс известен своим обостренным чувством юмора – оно выручает актера не только на съемках комедий, но и на красной дорожке, где назойливые репортеры то и дело пытаются выведать подробности личной жизни знаменитости, пишет Супер.
«Это будет безумие!» Райан Рейнольдс высказался о четвертом ребенке в семье
«Это будет безумие!» Райан Рейнольдс высказался о четвертом ребенке в семье
Даже за самыми искрометными шутками всего не утаишь: изданию ET удалось расспросить звездного отца о его четвертом наследнике.
«Да, это будет безумие! Мы очень взволнованы», – прокомментировал Райан грядущее пополнение в их с Блейк Лайвли семье. Похоже, что большая семья не случайность – счастливый отец достаточно прозрачно намекнул, что ребенок желанный. «Нужно быть идиотом, чтобы сделать четыре раза то, что тебе не нравится», – заявил Рейнольдс. С таким подходом несложно решиться и на пятого малыша, если конечно, супруга не против.
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