Кейт Миддлтон появилась на королевском банкете в любимом украшении принцессы Дианы

Королевская особа появилась на банкете в белоснежном платье в пол от дизайнера Jenny Packham, при этом наряд был украшен многочисленными знаками почета. Но главным украшением, конечно же, стала потрясающая жемчужная тиара с романтичным названием «Узелки любви».

У ювелирного украшения своя история: почти сто лет назад тиару изготовили по заказу королевы Марии, а Елизавета II подарила «Узелки любви» принцессе Диане в день ее помолвки с принцем Чарльзом. После развода леди Ди пришлось вернуть подарок, но известно, что она всегда предпочитала именно эту тиару всем остальным. Кажется, Миддлтон стала достойной наследницей королевской реликвии!