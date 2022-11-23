Меладзе отреагировал на слухи о расставании с Брежневой

«Любовь спасет мир», – подписал публикацию Меладзе, добавив к фразе дату, 22 ноября, и изображение сердца. Отметим, что «Любовь спасет мир» – одна из самых популярных песен Веры Брежневой.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Константин Меладзе и Вера Брежнева разводятся. Насколько это правда, неизвестно. Ни продюсер, ни экс-участница трио «ВИА Гра» эту новость не комментируют.