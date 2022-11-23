Продюсер Константин Меладзе опубликовал в своем Instagram детское фото Веры Брежневой. Этот пост появился на фоне слухов о его разводе с певицей, пишет RUS TVNET.
Меладзе отреагировал на слухи о расставании с Брежневой
Меладзе отреагировал на слухи о расставании с Брежневой
«Любовь спасет мир», – подписал публикацию Меладзе, добавив к фразе дату, 22 ноября, и изображение сердца. Отметим, что «Любовь спасет мир» – одна из самых популярных песен Веры Брежневой.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что Константин Меладзе и Вера Брежнева разводятся. Насколько это правда, неизвестно. Ни продюсер, ни экс-участница трио «ВИА Гра» эту новость не комментируют.
Напомним, что украинская певица, долгое время проживавшая и работавшая в России, вышла замуж за Константина Меладзе в октябре 2015 года.
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