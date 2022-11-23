ФОТО ⟩ Эстонский канатоходец , бросив вызов адской жаре и ветру, стал первым человеком, пересекшим древний океан в Казахстане

Самый известный эстонский канатоходец и мировой рекордсмен Яан Роозе стал первым человеком, пересекшим древний океан Тетис в Казахстане.

Роозе совершил 500-метровую прогулку на высоте 200 метров при 50-градусной жаре и сильном ветре.

«Бозжира – это вызов и один из самых сложных, но в то же время самых красивых проектов, в которых я когда-либо принимал участие. Когда я увидел фотографии Бозжиры, это произвело впечатление, а когда я попал сюда, то был очарован неземной красотой этого места», – говорит Яан.

Команда провела на месте пять рабочих дней.

«Это просто фантастическое место», – Яан до сих пор очарован местной природой. «Я рад, что посетил его и увидел своими глазами это уникальное место и смог совместить свои физические возможности с красотой природы».

Трехкратный чемпион мира Яан Роозе начал ходить по канату 12 лет назад. На сегодняшний день он установил несколько мировых рекордов и покорил самые необычные места. Он также работал каскадером во многих голливудских фильмах и участвовал в концертном туре с Мадонной, где исполнил номер на канате и научил всемирно известную певицу ходить по нему.