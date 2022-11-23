ПЕРЕРАБОТАЛА ⟩ Настя Ивлеева пережила нервный срыв

«За свои 40 (около того) смен, ты сорвалась один раз! В последнюю смену. И никто не спорил с тобой, все молча слушали твой наезд и готовы были аплодировать в конце, потому что все предыдущие 39 смен ты вела себя невероятно. Я давно не встречал такой работоспособности и адекватности восприятия самой себя»,– рассказал режиссер.