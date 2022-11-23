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ПЕРЕРАБОТАЛА ⟩ Настя Ивлеева пережила нервный срыв

Limon.ee
Настя Ивлеева пережила нервный срыв
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Настя Ивлеева.
Настя Ивлеева. Фото: Sergei Karpukhin

Блогерша и телеведущая Настя Ивлеева пережила нервный срыв во время съемок сериала «Монастыря». Девушка сыграла распутницу Марию, которая сбежала от своих преследователей в монастырь, сообщает «Рамблер».

Режиссер сериала «Монастырь» Александр Молочников рассказал о том, как проходили съемки с новоиспеченной актрисой.

«За свои 40 (около того) смен, ты сорвалась один раз! В последнюю смену. И никто не спорил с тобой, все молча слушали твой наезд и готовы были аплодировать в конце, потому что все предыдущие 39 смен ты вела себя невероятно. Я давно не встречал такой работоспособности и адекватности восприятия самой себя»,– рассказал режиссер.

Напомним, что новинка киноиндустрии сериал «Монастырь» с Ивлеевой побил по просмотрам американский сериал «Дом дракона» на «Кинопоиске». Сериал за первый же день посмотрели свыше 250 тысяч пользователей, что стало рекордом для сервиса.

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