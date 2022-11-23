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Стал известен пол будущего ребенка знаменитой эстонской телеведущей

Limon.ee
Стал известен пол будущего ребенка знаменитой эстонской телеведущей
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Хеэлия Силламаа.
Хеэлия Силламаа. Фото: Elmo Riig

В середине октября блогер и телеведущая Хелия Силламаа объявила, что весной в ее семье ожидается прибавление. Теперь она раскрыла пол будущего ребенка в социальных сетях, пишет Elu24.

«Мальчик или девочка?» – спрашивает Хеэлия Силламаа (27) в своем посте в Instagram. Она начала свою публикацию с рассказа о том, что уже в пятом классе ее классная руководительница сказала, что Хеэлия была бы нарасхват с ее сильными ногами некоторое время назад. «Учитывая, с каким успехом мне удается вынашивать мальчиков, стоит еще раз признать, что я действительно была бы стоящей невестой», – добавляет она со смеющимся смайликом, признавая, что она остается единственной женщиной в этой семье вместе с розовым единорогом на фото «Внутри меня снова растет хороший и сильный мальчик», – рассказывает она.

В середине октября Хеэлия сообщила, что их семью ждут захватывающие времена. «Мы на шаг ближе к осуществлению двух общих мечтаний. Скоро нас будет четверо, и мы все вместе начнем строить новый дом в лесу», – поделилась она радостной новостью с красивым семейным фото.

Хеэлия написала, что на самом деле они планировали переехать в лес только через десять лет, но так как они оба с ее женихом Пеэпом усердно работали и совершенно случайно нашли для себя идеальный кусочек леса недалеко от Вильянди, они решили сразу купить его и начать исполнить свою мечту чуть раньше. «Поскольку мы хотим снова построить все с нуля своими руками, на большой дом, вероятно, уйдут годы, но к концу лета мы надеемся, что небольшая баня/лесная контора уже будет готова», – сказала она, отметив, что ее переполняют эмоции из-за исполнения двух мечтаний.

Хеэлия Силламаа и режиссер Пеэп Маасик (30) обручились в сентябре прошлого года. В их семье уже подрастает сын Пауль, родившийся осенью 2020 года.

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