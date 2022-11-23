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МИЛАЯ СЕМЬЯ ⟩ Всей семьей наслаждаются американским футболом: беременная эстонская королева спорта попала на на международные соревнования с мужем и детьми

Limon.ee
Всей семьей наслаждаются американским футболом: беременная эстонская королева спорта попала на на международные соревнования с мужем и детьми
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Грете Гриффин
Грете Гриффин Фото: Instagram / @gretegiii

Грете Гриффин прилетела в Мексику со своей семьей, чтобы насладиться международным соревнованием NFL, пишет Elu24.

Эстонская семиборка Грете Гриффин замужем за американским профессиональным спортсменом Робертом Гриффином III, который является игроком Американской профессиональной футбольной лиги (NFL). Поэтому семья отправилась в солнечную Мексику.

Грете и Роберт с детьми на стадионе Estadio Azteca.
Грете и Роберт с детьми на стадионе Estadio Azteca. Фото: Kuvatõmmis Instagramist

«Семья в Мексике», – пишет Грете на снимке, на котором родители позируют с дочерьми Глорией и Гамеей на футбольном поле.

В 2012 году уроженка Тюри Грете Гриффин уехала учиться в США и познакомилась со своим будущим мужем Робертом Гриффином III, игроком американской профессиональной футбольной лиги. Пара поженилась в 2018 году, и в их семье подрастают две дочери: Глория (2017), и Гамея (2019). Также у Роберта есть дочь Риз, родившаяся в мае 2015 года, в первом браке.

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