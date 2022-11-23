МИЛАЯ СЕМЬЯ ⟩ Всей семьей наслаждаются американским футболом: беременная эстонская королева спорта попала на на международные соревнования с мужем и детьми

«Семья в Мексике», – пишет Грете на снимке, на котором родители позируют с дочерьми Глорией и Гамеей на футбольном поле.

В 2012 году уроженка Тюри Грете Гриффин уехала учиться в США и познакомилась со своим будущим мужем Робертом Гриффином III, игроком американской профессиональной футбольной лиги. Пара поженилась в 2018 году, и в их семье подрастают две дочери: Глория (2017), и Гамея (2019). Также у Роберта есть дочь Риз, родившаяся в мае 2015 года, в первом браке.