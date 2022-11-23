Грете Гриффин прилетела в Мексику со своей семьей, чтобы насладиться международным соревнованием NFL, пишет Elu24.
МИЛАЯ СЕМЬЯ ⟩ Всей семьей наслаждаются американским футболом: беременная эстонская королева спорта попала на на международные соревнования с мужем и детьми
Всей семьей наслаждаются американским футболом: беременная эстонская королева спорта попала на на международные соревнования с мужем и детьми
Эстонская семиборка Грете Гриффин замужем за американским профессиональным спортсменом Робертом Гриффином III, который является игроком Американской профессиональной футбольной лиги (NFL). Поэтому семья отправилась в солнечную Мексику.
«Семья в Мексике», – пишет Грете на снимке, на котором родители позируют с дочерьми Глорией и Гамеей на футбольном поле.
В 2012 году уроженка Тюри Грете Гриффин уехала учиться в США и познакомилась со своим будущим мужем Робертом Гриффином III, игроком американской профессиональной футбольной лиги. Пара поженилась в 2018 году, и в их семье подрастают две дочери: Глория (2017), и Гамея (2019). Также у Роберта есть дочь Риз, родившаяся в мае 2015 года, в первом браке.
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