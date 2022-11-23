Решено: Эстония хорошенько сэкономит на рождественском настроении граждан, таллиннцев ждет очень неприятный сюрприз

В начале недели в программе Terevisioon прозвучала новость, в которой говорилось, что в этом году в столице Франции, Париже, меньше рождественских огней, чем обычно, и выбраны особо энергосберегающие решения. Кроме того, рождественские огни там на ночь выключают, вместо того, чтобы дать им гореть до утра. Хотя, по словам мэра Парижа, рождественские огни нужны людям даже в трудные времена, украшения, дающие свет, будут убраны 2 января из-за высоких цен на электроэнергию. Какие неприятные сюрпризы приготовили местные органы власти в различных эстонских городах?