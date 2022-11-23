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Решено: Эстония хорошенько сэкономит на рождественском настроении граждан, таллиннцев ждет очень неприятный сюрприз

Анналийза Кёсс
Решено: Эстония хорошенько сэкономит на рождественском настроении граждан, таллиннцев ждет очень неприятный сюрприз
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Ратушная площадь Тарту в декабре прошлого года.
Ратушная площадь Тарту в декабре прошлого года. Фото: Raigo Pajula

Из-за высоких цен на электроэнергию рождественские огни в Париже, столице Франции, в этом году будут гореть более короткий период, а на ночь будут вовсе выключаться. Власти эстонских городов также признают, что вынуждены уделять этому вопросу больше внимания, чем раньше, и внесли свои коррективы, пишет Elu24.

В начале недели в программе Terevisioon прозвучала новость, в которой говорилось, что в этом году в столице Франции, Париже, меньше рождественских огней, чем обычно, и выбраны особо энергосберегающие решения. Кроме того, рождественские огни там на ночь выключают, вместо того, чтобы дать им гореть до утра. Хотя, по словам мэра Парижа, рождественские огни нужны людям даже в трудные времена, украшения, дающие свет, будут убраны 2 января из-за высоких цен на электроэнергию. Какие неприятные сюрпризы приготовили местные органы власти в различных эстонских городах? 

Рождественские огни в Париже.
Рождественские огни в Париже. Фото: Reuters / Scanpix
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