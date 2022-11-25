Дежурный охранник фирмы Forus Security находился в метре от таллиннского ресторана Sevan Grill, за прозрачной стеклянной дверью в том же самом здании, но грабителю с топором в руках удалось не только выбить две двери ресторана, но и забрать из кассы крупную сумму.
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ФОТО, ВИДЕО ⟩ Грабитель с топором ворвался в известный таллиннский ресторан и украл из кассы несколько тысяч евро
Грабитель с топором ворвался в известный таллиннский ресторан и украл из кассы несколько тысяч евро
В ночь на понедельник, 21 ноября, вандальным способом неизвестный грабитель проник в зал ресторана Sevan Grill в Таллинне и вынес из заведения всю кассу. Неужели грабитель знал о том, что именно в этот день в кассе были оставлены деньги для оплаты счетов поставщикам? Обычно там пусто.