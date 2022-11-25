ФОТО, ВИДЕО ⟩ Грабитель с топором ворвался в известный таллиннский ресторан и украл из кассы несколько тысяч евро

В ночь на понедельник, 21 ноября, вандальным способом неизвестный грабитель проник в зал ресторана Sevan Grill в Таллинне и вынес из заведения всю кассу. Неужели грабитель знал о том, что именно в этот день в кассе были оставлены деньги для оплаты счетов поставщикам? Обычно там пусто.