Отец Жанны Фриске Владимир Копылов объяснил в беседе с журналистами, почему не сдает квартиру покойной певицы, пишет Рамблер.
Отец Жанны Фриске объяснил, почему не сдает квартиру покойной дочери
Отец Жанны Фриске объяснил, почему не сдает квартиру покойной дочери
Копылов заявил, что даже не рассматривает вариант сдачи жилплощади в аренду, так как это квартира его дочери. Он планирует отдать ее внуку Платону, когда тот вырастет. По словам отца Фриске, мальчик сам решит, что делать с имуществом, во взрослом возрасте.
Копылов признался, что долго не может находиться в квартире покойной дочери. Однако его жена Ольга и младшая дочь Наталья посещают недвижимость два раза в месяц, чтобы убраться и привести все в порядок.
«Иногда слесаря вызывают, электрика… Квартира не любит, когда там никто не живет. Все надо поддерживать. Иначе начинает ломаться, выходить из строя», — рассказал Копылов.
Ранее отец Фриске рассказал, что певица до сих пор приходит к нему во снах.
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