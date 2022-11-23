Появились фото растолстевших Алины Загитовой, Ксении Собчак, Дмитрия Нагиева и других знаменитостей

Мы никогда не видели их с лишними килограммами: телеведущие, спортсмены, супермодели и артисты всех мастей держат себя в черном теле ради народной любви. Но с легкой руки дизайнеров годы аскезы оказались разрушены в одночасье. Беспощадный эксперимент показал, как могли бы выглядеть звезды-худышки и подтянутые фитоняшки, будь они на пару-тройку размеров крупнее.